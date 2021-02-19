長洲行山路線｜碼頭起步至小長城賞骷髏石　到張保仔洞探險半日遊

撰文：CATT’S BLOG
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是日立春，即牛年已臨，小組活動安排到長洲環遊賞石、探洞，中環5號碼頭集合。
（行山日期：2021年2月3日）
早上天氣清涼，於中環5號碼頭搭早上9：00開出船班到長洲，到達後二人一組先參觀北帝廟，再經東灣到華威酒店附近賞石刻。
按圖看清路線及沿途風景，由長洲碼頭行到觀音古廟▼
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探過石刻，沿風帆公園、水月宮至小長城賞石。小長城有不少石景，有花瓶石、叮噹石、人面石（天使流淚）、骷髏石、玉壐石等。
按圖看清路線及沿途風景，踏足小長城，看人面石▼
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探過石景，石級路上行花坪路往南氹天后廟，再經長洲墳場返回西邊，到張保仔洞探險。約3時回程返回碼頭，搭下午3：45開出船班，回中環轉車回家，輕鬆的半日閒遊完滿結束。
按圖看清路線及沿途風景，行去南氹天后宮，再往張保仔洞▼
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同場加映！牛年行「牛」山，香港有「牛」字的山峰：（按圖放大）
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另外，香港「動物山」大集合：（按圖放大）
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【本文獲「CATT'S BLOG」授權轉載。】
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