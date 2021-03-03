體育熱話｜福原愛與高大男子驚鬧不倫戀　跟江宏傑5年婚姻玩完

撰文： 葉詩敏 最後更新日期： 2021-03-03 20:39

福原愛與江宏傑這一對乒壇金童玉女，人前人後非常恩愛，惟近日屢傳二人婚變消息。 日本周刊《女性SEVEN》率先爆出福原愛與一名高大男子在橫濱約會的55張照片，直指她背夫大搞不倫戀。

近來日媒屢傳福原愛和江宏傑感情生變，《女性SEVEN》爆出震撼彈，拍到她在2月底與一名外型高大的男性現身橫濱街頭，有指男方外貌酷似MLB棒球好手大谷翔平，是在東京工作的上班族。

日媒揭發福原愛在日本與一男子密會。（網上圖片）

與福原愛酒店密會的男子，被指跟MLB日本球星大谷翔平外表神似。（Getty Images）

承認入酒店 「訂了兩間房」

周刊附上55張照片佐證，指福原愛與該男子在離開中華街後，坐上了豪華房車，隨後到酒店過夜，直到第二天男方送福原愛回家，二人再沒有出門，隔天男方才離開福原愛香閨去上班。

據知二人早在6、7年前於一個聚會上認識，今年起關係「再進一步」。《女性SEVEN》向福原愛詢問二人關係，她表示：「他是在我精神不穩定的時候，支持我的友人之一。」對於兩人曾一起到酒店過夜，福原愛說：「這是事實，不過我們訂了兩個房間。」

《女性SEVEN》的55張福原愛密會照片流出。（Twitter）

傳江宏傑精神言語虐待：妓女！

前日本乒乓球代表福原愛與中華台北的江宏傑是乒壇金童玉女，二人相識超過15年，直到2015年江宏傑才鼓起勇氣向「小愛」告白，交往一年多便決定步入婚姻。兩人結婚4年，育有一對子女，外界都以為二人感情穩定，但福原愛近月回日本工作，上節目時透露想帶孩子回日本，也被發現沒戴婚戒，種種跡象引發外界揣測二人婚變。

根據另一日媒《週刊文春》報道，雙方其實早在今年1月就協議離婚，友人爆料因該台將多次對福原愛言語與精神暴力。

日媒爆出江宏傑辱罵福原愛是「妓女」。（截圖）

被丈夫痛罵「妓女」 5年婚姻告終

福原愛在懷第一胎時害喜很嚴重，丈夫江宏傑不止沒有加以呵護，反而多次斥責另一半，令福原愛自責無法給胎兒足夠營養，亦成為二人婚姻第一道裂痕，而這對金童玉女婚姻走上盡頭，或源於丈夫一句傷盡她心的狠話。

據了解，福原愛2019年時曾穿得漂亮地去看牙醫，回家路上卻被江宏傑辱罵：「像是要挑逗一樣把嘴巴張開，妳這個妓女！」這句跟江宏傑一貫憨厚形象差天共地的毒語，終令福原愛決意斬愛。

事實上，2016年兩人結婚時，就被日媒爆出日本乒乓球協會不同意兩人結婚，認為這是一段「格差婚」，認為雙方的名氣、地位以及收入太過懸殊，門不當戶不對。

重溫：福原愛與江宏傑的甜蜜過往

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乒壇金童玉女 社交媒體曬恩愛：

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香港隊至今已獲得30個東京奧運資格、及17個殘奧資格（按圖放大）：