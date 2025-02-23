全運會手球測試賽港隊奪銀　正賽以冠軍為目標：信主場之利有幫助

第十五屆全國運動會手球測試賽，周日（23日）於啟德體育園體藝館舉行季軍戰及冠軍戰。

香港手球代表隊結果在決賽不敵江蘇，奪得銀牌，球員連潤滔指正賽時目標會是贏得冠軍，相信主場之利會有幫助。



今屆全運會將於今年11月9日至11月21日舉行，由粵港澳三地合辦，香港承辦8個項目，當中男子手球賽會在啟德體育園舉行。當局為此邀來港隊、澳門、廣東與江蘇舉辦測試賽，經首日賽事後，廣東與澳門落入季軍戰，港隊則與江蘇爭冠。

啟德體藝館舉辦全運會男子手球測試賽。（袁志浩攝）

今次手球賽設三面看台，觀眾席與賽場有約十米距離，面賽場中間頂部有四個大銀幕，比賽前會播放介紹手球運動的片段，比賽時則顯示球員名字、數據、即時重播等，比賽後又與觀眾互動，讓他們透過鏡頭合照。

主場觀眾為港隊打氣。（袁志浩攝）

由港隊與江蘇合演的冠軍戰氣氛甚佳，縱然江蘇隊隊員入球後會不時叫口號振奮士氣，但香港球迷隨即「還擊」，「香港！」、「Defence（防守）」、「We are Hong Kong」的打氣聲此起彼落。港隊開局已落後至1：5，但之後連潤滔連續得分，一度追至5：7，完半場前因有球員被罰離場兩分鐘，再被江蘇拋開至9：15。

港隊面對江蘇隊一度咬緊比分。（袁志浩攝）

港隊下半場慢慢趕上，守門員與球手連續阻擋對方攻門得手，一度咬緊至落後3分，但尾段最終無以為繼，終輸20：28，奪得銀牌，冠軍由江蘇贏得。季軍戰廣東則以42：20大勝澳門，獲得銅牌。

港隊贏得銀牌，文體旅局局長羅淑佩（前排左）是頒獎嘉賓之一。（袁志浩攝）

今仗並列港隊得分最高（5分）的連潤滔表示，去年底曾到江蘇隊基地與對方一同集訓，兩隊於短時間內交手多次，已非常熟悉彼此節奏，「大家都有部署去打，強度很高。」下半場被對手零封的他指出，港隊場上有兩位不同類型的輔位球員，可在進攻上分配得更好，活用兩種優勢，令對手防不勝防。

連潤滔（左）。（袁志浩攝）

連潤滔又稱，在主場出戰極具親切感，主場之利有助港隊在全運會取得好成績，「比賽是聽到廣東話，自信心會更強，在關鍵比賽最後5分鐘，真的是依靠觀眾帶動氣氛，提升我們的士氣。」

他表示測試賽有助球隊先熟習場地，之後可更專注調整戰術，「全運會的目標一定是冠軍，當然很多球隊都非常厲害，但我相信我們的努力可以令我們踏足這一步。」