亞洲盃外圍賽︱港足主教練認前線啞火　反問球迷狂噓是否明智

香港足球代表隊周二（10日）晚首度在啟德主場館比賽，於亞洲盃外圍賽對印度，門票今日宣布售罄，但主教練韋斯活與球迷的風波似乎仍未平息。



港足周二（10日）對印度在啟德主場館上演備受關注，這場也是港隊爭取連續兩屆打入亞洲盃決賽周的關鍵之戰，加上在選兵風波下，足總卻罕有地直至賽前一日，仍沒有公布今仗的大軍決選名單；早前不論在官網、社交平台或新聞稿所發放的名單，足總皆標明只適用於友賽尼泊爾。

港足訓練期間啟德主場館內一度灑水。（袁志浩攝）

啟德主場館天幕關上。（袁志浩攝）

港足今日下午於啟德主場館作賽前最後一課訓練，期間天幕關上，預計明日比賽亦一樣；而場內在早段亦一度灑水。據現場所觀察，港足決選名單大致上跟友賽尼泊爾時相近，只是勞烈斯已不在陣中，一度受傷的米高、茹子楠與李小恆都可候命，而小將趙聡悟亦入圍。

李小恆在包紮下如常操練。（袁志浩攝）

主教練韋斯活表示，所有球員都沒有做錯，因此都值得繼續獲徵召，但承認球隊已兩場無波入，正尋找解決方法，「沒有入波就無法取勝，但我們不必在首10分鐘就入波，我很高興後備席有很多選擇，隨時可改變戰局。」

韋斯活過去曾執教印度球會多年，對當地足球十分熟悉，他出任阿富汗主教練期間，亦率隊於世界盃外圍賽對印度取得1勝1和。他回應印度傳媒問題時稱，自己對每一場比賽都有同樣自信，如去年領阿富汗對應屆亞洲盃冠軍卡塔爾，仍能打和0：0，「我很熟悉印度，但不能因此輕視對方，足球世界沒有事是肯定的，能保證的只有我們出盡全力。」

港足主教練韋斯活。（袁志浩攝）

對於上仗因棄選劉智樂而被球迷噓、高呼下台，韋斯活明白聲音是針對自己，「你們想做什麼就做吧，球員仍然很輕鬆、有士氣」，但之後又指噓聲或會影響他們，「有一家大細或者年青人入場睇波，想享受難忘的體驗，但假如我是他們，我聽到這些聲音，我會很疑惑，之後是否再入場。你可能會覺得這樣做（噓）很聰明，但無論對象是誰，場上的球員也會聽到，請想想這樣做是否明智。」

最後，足總今公布明晚門票售罄，意味比賽有近5萬人入場，有望成為港足歷史上最多主場球迷入場的收費賽事。韋斯活稱港足在自己領軍取得七連勝紀錄後再創歷史，但不希望球迷只因為新場館而入場。

港足中場顏卓彬。（袁志浩攝）

中場顏卓彬也認同，「我們想建立自己的足球文化，每次國際賽期都要搶飛，更多球迷入場，球員更有動力踢好波、爭取出場。在香港大球場踢港隊時也沒經歷過紅旗，本身只預有兩至三萬人入場，聽到售罄消息很興奮，十分期待。」韋斯活補充，部分外流球員已見慣大場面，他希望麾下可學懂享受比賽。