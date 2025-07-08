東亞足球錦標賽｜香港對日本今晚舉行　晚飯時間睇免費直播撐港隊

東亞足球錦標賽決賽周，香港隊將於今晚香港時間晚上6時24分對日本隊。這場香港對日本的比賽在韓國龍仁市龍體育場（Yongin Mireu Stadium）舉行，港台電視32台將於今晚6時10分起免費直播。

港隊在7月1日開始閉門訓練，上周六（5日）早上出發往韓國，出戰東亞足球錦標賽決賽周。今屆賽事有日本、韓國、中國及港隊參加，4隊踢單循環，最高分一隊得冠軍。在昨（7日）晚，東道主韓國在揭幕戰以3：0擊敗中國。



港隊在去年12月的外圍賽突圍而出，獲得決賽周的資格。（Getty Images）

香港對日本免費直播安排

日期：08/07（星期二）

球賽開賽時間：晚上6時24分

節目開始直播時間：晚上6時10分

直播頻道：港台電視32台

港台電視直播連結：https://www.rthk.hk/tv

4支參賽球隊的教練及球員在7月6日出席記者會。（新華社）

港隊在7月1日公布的東亞足球錦標賽28人大軍名單

門將：葉鴻輝 (東方)、謝家榮 (大埔)、奧力斯

後衛：周緣德 (河南酒祖杜康)、杜度 (理文)、茹子楠 (梅州客家)、陳晉一 (上海申花)、李家豪、尼高拉斯 (大埔)、孫銘謙 (天津津門虎)、徐宏傑 (雲南玉昆) 、賓紀文、鐘樂安

中場：顏卓彬、陳俊樂 (傑志)、趙聡悟 (冠忠南區)、黃威 (理文)、余在言 (石家庄功夫)、陳肇鈞 (大埔)、費蘭度

前鋒：吳宇曦 (重慶銅梁龍)、祖連奴 (傑志)、艾華、史提芬彭利拿 (冠忠南區)、劉家喬 (理文)、李小恆 (山東泰山)、安永佳 (深圳新鵬城)、米高 (VfR Mannheim)