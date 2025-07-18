世大運2025香港隊7.18賽程　完整名單＋獎金一覽　黃澤林男單登場

世界大學生運動會在今年7月16日至25日於德國萊茵魯爾（Rhine-Ruhr metropolitan region）上演，香港隊一共派出75名運動員出戰，包括佘繕妡﹑黃澤林﹑張心悅﹑盧蔚豐等，本文將更新每日香港隊的賽程。



世大運2025｜香港隊75人大軍征德國 佘繕妡黃澤林領軍再衝獎牌

2025年世界大學生運動會在周三深夜舉行開幕禮，香港隊由跆拳道的盧蔚豐及劍擊代表陳諾思任持旗手。佘繕妡在女子重劍成功衛冕，為香港隊摘下第一金。

港隊游泳代表張心悅與張智傑分別在女子200背及男子100蛙打入決賽，今晚（18日）衝擊獎牌，香港網球代表黃澤林亦在男單亮相，與美國球手爭晉級。

香港球手黃澤林。（Getty Images）

香港隊7月18日賽程（香港時間）

劍擊

下午3時 男子重劍個人賽 吳霆騫、袁諾文

下午6時 女子花劍個人賽 陳諾思、符妤名、梁雅蕾

羽毛球

混合團體小組賽F組

下午6時30分 香港 對 印度

游泳

下午3時 女子400米個人混合泳初賽 吳麗華

下午3時27分 男子200米自由泳初賽 何承燁

下午4時23分 男子100米背泳初賽 關鵬、伍棹然

下午4時40分 女子50米蛙泳初賽 林凱喬

下午4時55分 男子200米個人混合泳初賽 麥世霆

晚上7時 男子200米自由泳準決賽（如晉級） 何承燁

晚上7時20分 女子400米個人混合泳決賽（如晉級） 吳麗華

晚上7時30分 男子50米蝶泳決賽（如晉級） 何肇倫﹑伍棹然

晚上7時42分 男子100米背泳準決賽（如晉級） 關鵬、伍棹然

晚上7時52分 女子50米蛙泳準決賽（如晉級） 林凱喬

晚上8時14分 男子100米蛙泳決賽 張智傑

晚上8時21分 女子200米背泳決賽 張心悅

晚上8時36分 男子200米個人混合泳準決賽（如晉級） 麥世霆

網球

男子單打首圈

黃澤林 對 Nicholas Cooper Godsick（美國）

男子雙打首圈

陳珏汛／吳奇龍 對 瑞典

（中國香港大專體育協會圖片）

2025世大運香港隊成績

金牌：佘繕妡 女子重劍個人賽

上屆在成都奪金的佘繕妡，小組賽錄得5勝1負，在淘汰賽過關斬將，四強與決賽連贏烏克蘭劍手，以「決一劍」奠勝，佘繕妡連續兩屆稱霸女子重劍，成為香港隊史上首人，贏得今屆首面金牌。

香港運動員在今屆世大運獲得好成績，將獲得賽馬會優秀運動員獎勵計劃的獎金。個人項目金、銀、銅牌得主，可分別獲得港幣50萬、25萬及10萬元獎金；而團體項目的金、銀、銅牌得主，則可分別獲得港幣100萬、50萬和20萬元獎金。

2025世界大學生運動會香港隊名單



射箭：朱栢豪﹑魏澔遵﹑葉天朗﹑潘玉羲

體操：朱柏臻﹑黃俊熙﹑黃昱霖﹑陳卓琳

田徑：陳俊浩﹑吳君浩﹑羅毅謙﹑黃珀恒﹑葉景維﹑陳佩琦﹑張靜嵐﹑白凱文

羽毛球：陳卓洛﹑高城熙﹑劉善熹﹑王澈﹑傅智恩﹑梁詩樂﹑梁悅儀﹑馬子雪﹑吳天殷

劍擊：李逸朗、麥朗圖﹑陳諾思、符妤名、梁雅蕾﹑吳霆騫、袁諾文﹑陳祉澄、佘繕妡、黎曉瞳﹑陳樂熹、張愷駿、何柏霖、梁天晴﹑朱詠翹、梁洛文、薛雅齊

游泳：陳一鳴﹑張智傑﹑何承燁﹑何肇倫﹑關鵬﹑麥世霆﹑伍棹然﹑張心悅﹑林凱喬﹑吳麗華﹑孫恩

乒乓球：陳顥樺﹑施穎亨﹑溫保庭﹑姚鈞濤﹑江芷林﹑李凱敏﹑吳詠琳﹑黃凱彤

跆拳道：陳頌賢﹑陳建鋒﹑卓俊延﹑盧蔚豐﹑呂靖楠﹑黃焯賢﹑李子晴

網球：陳珏汛﹑吳奇龍﹑黃澤林﹑石卓盈﹑王康怡

