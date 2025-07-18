世大運2025香港隊7.19賽程　完整名單＋獎金一覽　女佩三將爭金

世界大學生運動會在今年7月16日至25日於德國萊茵魯爾（Rhine-Ruhr metropolitan region）上演，香港隊一共派出75名運動員出戰，包括佘繕妡﹑黃澤林﹑張心悅﹑盧蔚豐等，本文將更新每日香港隊的賽程。



世大運2025｜香港隊75人大軍征德國 佘繕妡黃澤林領軍再衝獎牌

2025年世界大學生運動會在周三深夜舉行開幕禮，香港隊由跆拳道的盧蔚豐及劍擊代表陳諾思任持旗手。佘繕妡在女子重劍成功衛冕，為香港隊摘下第一金。

香港隊7月19日賽程（香港時間）

劍擊

下午3時 男子花劍個人賽 李逸朗、麥朗圖

下午6時 女子佩劍個人賽 朱詠翹、梁洛文、薛雅齊

游泳

下午3時22分 女子100米背泳初賽 張心悅

下午3時38分 男子200米蛙泳初賽 麥世霆

下午4時38分 男女4X100混合泳接力初賽 香港隊

晚上7時14分 女子100米背泳準決賽（如晉級） 張心悅

晚上8時03分 男子200米蛙泳準決賽（如晉級） 麥世霆

晚上8時52分 男女4X100混合泳接力決賽（如晉級） 香港隊

羽毛球

混合團體賽8強

深夜1時30分 香港 對 韓國

乒乓球

男、女子團體賽8強

下午4時 香港 對 對手待定

女子單打小組賽

晚上8時 黃凱彤 對 菲律賓

晚上8時 江芷林 對 德國

晚上8時30分 李凱敏 對 厄瓜多爾

男子單打小組賽

晚上9時 施穎亨 對 新加坡

晚上10時 溫保庭 對 日本

跆拳道

男子54公斤級別32強

下午4時36分 陳建鋒 對 巴西

（中國香港大專體育協會圖片）

2025世大運香港隊成績

金牌：佘繕妡 女子重劍個人賽

上屆在成都奪金的佘繕妡，小組賽錄得5勝1負，在淘汰賽過關斬將，四強與決賽連贏烏克蘭劍手，以「決一劍」奠勝，佘繕妡連續兩屆稱霸女子重劍，成為香港隊史上首人，贏得今屆首面金牌。

佘繕妡在世大運贏得女重金牌。（世大運官網）

香港運動員在今屆世大運獲得好成績，將獲得賽馬會優秀運動員獎勵計劃的獎金。個人項目金、銀、銅牌得主，可分別獲得港幣50萬、25萬及10萬元獎金；而團體項目的金、銀、銅牌得主，則可分別獲得港幣100萬、50萬和20萬元獎金。

2025世界大學生運動會香港隊名單



射箭：朱栢豪﹑魏澔遵﹑葉天朗﹑潘玉羲

體操：朱柏臻﹑黃俊熙﹑黃昱霖﹑陳卓琳

田徑：陳俊浩﹑吳君浩﹑羅毅謙﹑黃珀恒﹑葉景維﹑陳佩琦﹑張靜嵐﹑白凱文

羽毛球：陳卓洛﹑高城熙﹑劉善熹﹑王澈﹑傅智恩﹑梁詩樂﹑梁悅儀﹑馬子雪﹑吳天殷

劍擊：李逸朗、麥朗圖﹑陳諾思、符妤名、梁雅蕾﹑吳霆騫、袁諾文﹑陳祉澄、佘繕妡、黎曉瞳﹑陳樂熹、張愷駿、何柏霖、梁天晴﹑朱詠翹、梁洛文、薛雅齊

游泳：陳一鳴﹑張智傑﹑何承燁﹑何肇倫﹑關鵬﹑麥世霆﹑伍棹然﹑張心悅﹑林凱喬﹑吳麗華﹑孫恩

乒乓球：陳顥樺﹑施穎亨﹑溫保庭﹑姚鈞濤﹑江芷林﹑李凱敏﹑吳詠琳﹑黃凱彤

跆拳道：陳頌賢﹑陳建鋒﹑卓俊延﹑盧蔚豐﹑呂靖楠﹑黃焯賢﹑李子晴

網球：陳珏汛﹑吳奇龍﹑黃澤林﹑石卓盈﹑王康怡

