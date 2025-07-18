世大運2025香港隊7.19賽程 完整名單＋獎金一覽 女佩三將爭金
世界大學生運動會在今年7月16日至25日於德國萊茵魯爾（Rhine-Ruhr metropolitan region）上演，香港隊一共派出75名運動員出戰，包括佘繕妡﹑黃澤林﹑張心悅﹑盧蔚豐等，本文將更新每日香港隊的賽程。
世大運2025｜香港隊75人大軍征德國 佘繕妡黃澤林領軍再衝獎牌
2025年世界大學生運動會在周三深夜舉行開幕禮，香港隊由跆拳道的盧蔚豐及劍擊代表陳諾思任持旗手。佘繕妡在女子重劍成功衛冕，為香港隊摘下第一金。
香港隊7月19日賽程（香港時間）
劍擊
下午3時 男子花劍個人賽 李逸朗、麥朗圖
下午6時 女子佩劍個人賽 朱詠翹、梁洛文、薛雅齊
游泳
下午3時22分 女子100米背泳初賽 張心悅
下午3時38分 男子200米蛙泳初賽 麥世霆
下午4時38分 男女4X100混合泳接力初賽 香港隊
晚上7時14分 女子100米背泳準決賽（如晉級） 張心悅
晚上8時03分 男子200米蛙泳準決賽（如晉級） 麥世霆
晚上8時52分 男女4X100混合泳接力決賽（如晉級） 香港隊
羽毛球
混合團體賽8強
深夜1時30分 香港 對 韓國
乒乓球
男、女子團體賽8強
下午4時 香港 對 對手待定
女子單打小組賽
晚上8時 黃凱彤 對 菲律賓
晚上8時 江芷林 對 德國
晚上8時30分 李凱敏 對 厄瓜多爾
男子單打小組賽
晚上9時 施穎亨 對 新加坡
晚上10時 溫保庭 對 日本
跆拳道
男子54公斤級別32強
下午4時36分 陳建鋒 對 巴西
2025世大運香港隊成績
金牌：佘繕妡 女子重劍個人賽
上屆在成都奪金的佘繕妡，小組賽錄得5勝1負，在淘汰賽過關斬將，四強與決賽連贏烏克蘭劍手，以「決一劍」奠勝，佘繕妡連續兩屆稱霸女子重劍，成為香港隊史上首人，贏得今屆首面金牌。
香港運動員在今屆世大運獲得好成績，將獲得賽馬會優秀運動員獎勵計劃的獎金。個人項目金、銀、銅牌得主，可分別獲得港幣50萬、25萬及10萬元獎金；而團體項目的金、銀、銅牌得主，則可分別獲得港幣100萬、50萬和20萬元獎金。
2025世界大學生運動會香港隊名單
射箭：朱栢豪﹑魏澔遵﹑葉天朗﹑潘玉羲
體操：朱柏臻﹑黃俊熙﹑黃昱霖﹑陳卓琳
田徑：陳俊浩﹑吳君浩﹑羅毅謙﹑黃珀恒﹑葉景維﹑陳佩琦﹑張靜嵐﹑白凱文
羽毛球：陳卓洛﹑高城熙﹑劉善熹﹑王澈﹑傅智恩﹑梁詩樂﹑梁悅儀﹑馬子雪﹑吳天殷
劍擊：李逸朗、麥朗圖﹑陳諾思、符妤名、梁雅蕾﹑吳霆騫、袁諾文﹑陳祉澄、佘繕妡、黎曉瞳﹑陳樂熹、張愷駿、何柏霖、梁天晴﹑朱詠翹、梁洛文、薛雅齊
游泳：陳一鳴﹑張智傑﹑何承燁﹑何肇倫﹑關鵬﹑麥世霆﹑伍棹然﹑張心悅﹑林凱喬﹑吳麗華﹑孫恩
乒乓球：陳顥樺﹑施穎亨﹑溫保庭﹑姚鈞濤﹑江芷林﹑李凱敏﹑吳詠琳﹑黃凱彤
跆拳道：陳頌賢﹑陳建鋒﹑卓俊延﹑盧蔚豐﹑呂靖楠﹑黃焯賢﹑李子晴
網球：陳珏汛﹑吳奇龍﹑黃澤林﹑石卓盈﹑王康怡