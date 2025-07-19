世大運2025香港隊7.20賽程　名單＋獎金一覽　麥世霆200蛙爭牌

世界大學生運動會在今年7月16日至25日於德國萊茵魯爾（Rhine-Ruhr metropolitan region）上演，香港隊一共派出75名運動員出戰，包括佘繕妡﹑黃澤林﹑張心悅﹑盧蔚豐等，本文將更新每日香港隊的賽程。



世大運2025｜香港隊75人大軍征德國 佘繕妡黃澤林領軍再衝獎牌

2025年世界大學生運動會在周三深夜舉行開幕禮，香港隊至今累積一金兩銅。港隊網球代表黃澤林周日（20日）再登場，與馬爾他球手爭晉級，而游泳代表麥世霆則在男子200米蛙泳打入決賽，力爭獎牌。

香港隊7月20日賽程（香港時間）

劍擊

下午4時10分 男子佩劍團體賽 張愷駿、何柏霖、梁天晴

游泳

下午3時39分 男子50米背泳初賽 關鵬﹑伍棹然

下午4時13分 男子100米自由泳初賽 陳一鳴﹑何肇倫

下午4時40分 女子200米蛙泳初賽 林凱喬

深夜1時 男子100米自由泳準決賽（如晉級） 陳一鳴﹑何肇倫

深夜1時37分 男子200米蛙泳決賽 麥世霆

深夜2時01分 男子50背泳準決賽（如晉級） 關鵬﹑伍棹然

乒乓球

女子單打小組賽

下午4時 李凱敏 對 羅馬尼亞

下午4時 黃凱彤 對 韓國

下午4時 江芷林 對 厄瓜多爾

網球

男子單打32強

不早於晚上6時30分 黃澤林 對 馬爾他

混合雙打32強

晚上8時 陳珏汛／石卓盈 對 中國

女子單打32強

晚上10時 石卓盈 對 比利時

跆拳道

男子58公斤級別32強

下午3時24分 卓俊延 對 以色列

（中國香港大專體育協會圖片）

2025世大運香港隊成績

金牌：佘繕妡 女子重劍個人賽

上屆在成都奪金的佘繕妡，小組賽錄得5勝1負，在淘汰賽過關斬將，四強與決賽連贏烏克蘭劍手，以「決一劍」奠勝，佘繕妡連續兩屆稱霸女子重劍，成為香港隊史上首人，贏得今屆首面金牌。

佘繕妡在世大運贏得女重金牌。（世大運官網）

銅牌：薛雅齊 女子佩劍個人賽

薛雅齊在女子佩劍淘汰賽接連擊敗印度、西班牙、意大利及法國劍手，晉身四強，惟以12：15不敵世界排名第二的韓國劍手全夏榮，為港隊增添一面銅牌。

薛雅齊為劍擊隊摘下今屆第二面獎牌。（FISU）

銅牌：江芷林﹑李凱敏﹑吳詠琳﹑黃凱彤 女子乒乓團體

由江芷林﹑李凱敏﹑吳詠琳﹑黃凱彤組成的港隊女乒，八強力克主場出擊的德國隊，即使四強以1：3不敵日本，在不設銅牌戰下同樣獲得銅牌。

香港運動員在今屆世大運獲得好成績，將獲得賽馬會優秀運動員獎勵計劃的獎金。個人項目金、銀、銅牌得主，可分別獲得港幣50萬、25萬及10萬元獎金；而團體項目的金、銀、銅牌得主，則可分別獲得港幣100萬、50萬和20萬元獎金。

2025世界大學生運動會香港隊名單



射箭：朱栢豪﹑魏澔遵﹑葉天朗﹑潘玉羲

體操：朱柏臻﹑黃俊熙﹑黃昱霖﹑陳卓琳

田徑：陳俊浩﹑吳君浩﹑羅毅謙﹑黃珀恒﹑葉景維﹑陳佩琦﹑張靜嵐﹑白凱文

羽毛球：陳卓洛﹑高城熙﹑劉善熹﹑王澈﹑傅智恩﹑梁詩樂﹑梁悅儀﹑馬子雪﹑吳天殷

劍擊：李逸朗、麥朗圖﹑陳諾思、符妤名、梁雅蕾﹑吳霆騫、袁諾文﹑陳祉澄、佘繕妡、黎曉瞳﹑陳樂熹、張愷駿、何柏霖、梁天晴﹑朱詠翹、梁洛文、薛雅齊

游泳：陳一鳴﹑張智傑﹑何承燁﹑何肇倫﹑關鵬﹑麥世霆﹑伍棹然﹑張心悅﹑林凱喬﹑吳麗華﹑孫恩

乒乓球：陳顥樺﹑施穎亨﹑溫保庭﹑姚鈞濤﹑江芷林﹑李凱敏﹑吳詠琳﹑黃凱彤

跆拳道：陳頌賢﹑陳建鋒﹑卓俊延﹑盧蔚豐﹑呂靖楠﹑黃焯賢﹑李子晴

網球：陳珏汛﹑吳奇龍﹑黃澤林﹑石卓盈﹑王康怡

