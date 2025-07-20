世大運2025香港隊7.21賽程　名單＋獎金一覽　黃澤林男單爭入8強

世界大學生運動會在今年7月16日至25日於德國萊茵魯爾（Rhine-Ruhr metropolitan region）上演，香港隊一共派出75名運動員出戰，包括佘繕妡﹑黃澤林﹑張心悅﹑盧蔚豐等，本文將更新每日香港隊的賽程。



世大運2025｜香港隊75人大軍征德國 佘繕妡黃澤林領軍再衝獎牌

2025年世界大學生運動會，香港隊至今累積一金一銀兩銅，麥世霆在男子200米蛙泳摘銀，這名18歲港將周一（21日）再登場，出戰50米蛙泳。港隊網球代表黃澤林鬥英國球手，爭入男單8強。另外，田徑項目亦開鑼，5名港將力爭晉級。

黃澤林在男單與英國球手爭入8強。（FISU）

香港隊7月21日賽程（香港時間）

游泳

下午3時 男子100米蝶泳初賽 伍棹然

下午3時52分 男子50米蛙泳初賽 張智傑、麥世霆

下午4時11分 女子50米背泳初賽 張心悅

下午4時24分 女子200米混合泳初賽 吳麗華、林凱喬

深夜1時36分 男子50米蛙泳準決賽（如晉級） 張智傑、麥世霆

深夜1時44分 女子50米背泳準決賽（如晉級） 張心悅

深夜1時53分 女子200米混合泳準決賽（如晉級） 吳麗華、林凱喬

田徑

晚上11時50分 男子400米初賽第6組 陳俊浩

深夜12時44分 女子100米初賽第2組 陳佩琦

深夜12時53分 女子100米初賽第3組 白凱文

深夜1時58分 男子100米初賽第2組 葉景維

深夜2時06分 男子100米初賽第3組 吳君浩

乒乓球

混雙32強

下午4時30分 陳顥樺／黃凱彤 對 德國

男單小組賽

下午6時30分 溫保庭 對 荷蘭

晚上7時 施穎亨 對 澳洲

男雙64強

晚上10時 溫保庭／施穎亨 對 中國

網球

男單16強

不早於下午5時 黃澤林 對 James Matthew Connel（英國）

混合雙打32強

不早於下午6時30分 陳珏汛／石卓盈 對 中國

（中國香港大專體育協會圖片）

2025世大運香港隊成績

金牌：佘繕妡 女子重劍個人賽

上屆在成都奪金的佘繕妡，小組賽錄得5勝1負，在淘汰賽過關斬將，四強與決賽連贏烏克蘭劍手，以「決一劍」奠勝，佘繕妡連續兩屆稱霸女子重劍，成為香港隊史上首人，贏得今屆首面金牌。

佘繕妡在世大運贏得女重金牌。（世大運官網）

銀牌：麥世霆 男子200米蛙泳

麥世霆在男子200米蛙泳決賽被列為第三泳線，最後游出2分10.53秒、以0.01秒之差力壓波蘭泳手，摘下銀牌，同時再打破刷新的香港紀錄。

麥世霆在男子200蛙摘下銀牌。（FISU）

銅牌：薛雅齊 女子佩劍個人賽

薛雅齊在女子佩劍淘汰賽接連擊敗印度、西班牙、意大利及法國劍手，晉身四強，惟以12：15不敵世界排名第二的韓國劍手全夏榮，為港隊增添一面銅牌。

薛雅齊為劍擊隊摘下今屆第二面獎牌。（FISU）

銅牌：江芷林﹑李凱敏﹑吳詠琳﹑黃凱彤 女子乒乓團體

由江芷林﹑李凱敏﹑吳詠琳﹑黃凱彤組成的港隊女乒，八強力克主場出擊的德國隊，即使四強以1：3不敵日本，在不設銅牌戰下同樣獲得銅牌。

港隊女乒摘下團體銅牌。（FISU）

香港運動員在今屆世大運獲得好成績，將獲得賽馬會優秀運動員獎勵計劃的獎金。個人項目金、銀、銅牌得主，可分別獲得港幣50萬、25萬及10萬元獎金；而團體項目的金、銀、銅牌得主，則可分別獲得港幣100萬、50萬和20萬元獎金。

2025世界大學生運動會香港隊名單



射箭：朱栢豪﹑魏澔遵﹑葉天朗﹑潘玉羲

體操：朱柏臻﹑黃俊熙﹑黃昱霖﹑陳卓琳

田徑：陳俊浩﹑吳君浩﹑羅毅謙﹑黃珀恒﹑葉景維﹑陳佩琦﹑張靜嵐﹑白凱文

羽毛球：陳卓洛﹑高城熙﹑劉善熹﹑王澈﹑傅智恩﹑梁詩樂﹑梁悅儀﹑馬子雪﹑吳天殷

劍擊：李逸朗、麥朗圖﹑陳諾思、符妤名、梁雅蕾﹑吳霆騫、袁諾文﹑陳祉澄、佘繕妡、黎曉瞳﹑陳樂熹、張愷駿、何柏霖、梁天晴﹑朱詠翹、梁洛文、薛雅齊

游泳：陳一鳴﹑張智傑﹑何承燁﹑何肇倫﹑關鵬﹑麥世霆﹑伍棹然﹑張心悅﹑林凱喬﹑吳麗華﹑孫恩

乒乓球：陳顥樺﹑施穎亨﹑溫保庭﹑姚鈞濤﹑江芷林﹑李凱敏﹑吳詠琳﹑黃凱彤

跆拳道：陳頌賢﹑陳建鋒﹑卓俊延﹑盧蔚豐﹑呂靖楠﹑黃焯賢﹑李子晴

網球：陳珏汛﹑吳奇龍﹑黃澤林﹑石卓盈﹑王康怡

