世大運2025香港隊7.22賽程　名單＋獎金一覽　乒乓混雙爭入決賽

世界大學生運動會在今年7月16日至25日於德國萊茵魯爾（Rhine-Ruhr metropolitan region）上演，香港隊一共派出75名運動員出戰，包括佘繕妡﹑黃澤林﹑張心悅﹑盧蔚豐等，本文將更新每日香港隊的賽程。



世大運2025｜香港隊75人大軍征德國 佘繕妡黃澤林領軍再衝獎牌

2025年世界大學生運動會，港隊乒乓混雙組合陳顥樺／黃凱彤力戰7局力克中立組合，打入4強，為港隊至少增添一面銅牌。另外，由朱詠翹、梁洛文、薛雅齊組成的港隊女子佩劍，亦將在團體再爭獎牌。

香港隊7月22日賽程（香港時間）

劍擊

下午3時30分 女子佩劍團體賽 朱詠翹、梁洛文、薛雅齊

游泳

下午3時 男子200米背泳初賽 關鵬

下午3時35分 男子50米自由泳初賽 陳一鳴

下午4時12分 女子100米蛙泳初賽 孫恩、林凱喬

深夜1時49分 男子200米背泳準決賽（如晉級） 關鵬

深夜2時16分 女子100米蛙泳準決賽（如晉級） 孫恩、林凱喬

深夜2時25分 男子50米自由泳準決賽（如晉級） 陳一鳴

深夜2時33分 男子50米蛙泳決賽（如晉級） 張智傑

田徑

深夜1時21分 男子400米準決賽 陳俊浩

深夜2時18分 男子100米準決賽 葉景維

乒乓球

混雙4強

下午4時 陳顥樺／黃凱彤 對 中國

男雙32強

下午5時15分 陳顥樺／姚鈞濤 對 匈牙利

女單64強

下午5時15分 李凱敏 對 匈牙利

下午6時 江芷林 對 日本

下午6時45分 黃凱彤 對 新加坡

下午6時45分 吳詠琳 對 德國

男單64強

晚上7時30分 姚鈞濤 對 日本

晚上9時 陳顥樺 對 哥倫比亞

女雙32強

晚上9時 吳詠琳／黃凱彤 對 中立運動員

晚上9時45分 江芷林／李凱敏 對 美國

羽毛球

混雙64強

時間待定 高城熙／梁悅儀 對 韓國

時間待定 陳卓洛／梁詩樂 對 新加坡

時間待定 劉善熹／馬子雪 對 中華台北

男單128強

時間待定 王澈 對 尼泊爾

女單128強

時間待定 吳天殷 對 中立運動員

男雙64強

時間待定 陳卓洛／劉善熹 對 西班牙

射箭

下午3時 男子反曲弓個人賽 朱栢豪、葉天朗

（中國香港大專體育協會圖片）

2025世大運香港隊成績

金牌：佘繕妡 女子重劍個人賽

上屆在成都奪金的佘繕妡，小組賽錄得5勝1負，在淘汰賽過關斬將，四強與決賽連贏烏克蘭劍手，以「決一劍」奠勝，佘繕妡連續兩屆稱霸女子重劍，成為香港隊史上首人，贏得今屆首面金牌。

佘繕妡在世大運贏得女重金牌。（世大運官網）

銀牌：麥世霆 男子200米蛙泳

麥世霆在男子200米蛙泳決賽被列為第三泳線，最後游出2分10.53秒、以0.01秒之差力壓波蘭泳手，摘下銀牌，同時再打破刷新的香港紀錄。

麥世霆在男子200蛙摘下銀牌。（FISU）

銅牌：薛雅齊 女子佩劍個人賽

薛雅齊在女子佩劍淘汰賽接連擊敗印度、西班牙、意大利及法國劍手，晉身四強，惟以12：15不敵世界排名第二的韓國劍手全夏榮，為港隊增添一面銅牌。

薛雅齊為劍擊隊摘下今屆第二面獎牌。（FISU）

銅牌：江芷林﹑李凱敏﹑吳詠琳﹑黃凱彤 女子乒乓團體

由江芷林﹑李凱敏﹑吳詠琳﹑黃凱彤組成的港隊女乒，八強力克主場出擊的德國隊，即使四強以1：3不敵日本，在不設銅牌戰下同樣獲得銅牌。

港隊女乒摘下團體銅牌。（FISU）

香港運動員在今屆世大運獲得好成績，將獲得賽馬會優秀運動員獎勵計劃的獎金。個人項目金、銀、銅牌得主，可分別獲得港幣50萬、25萬及10萬元獎金；而團體項目的金、銀、銅牌得主，則可分別獲得港幣100萬、50萬和20萬元獎金。

2025世界大學生運動會香港隊名單



射箭：朱栢豪﹑魏澔遵﹑葉天朗﹑潘玉羲

體操：朱柏臻﹑黃俊熙﹑黃昱霖﹑陳卓琳

田徑：陳俊浩﹑吳君浩﹑羅毅謙﹑黃珀恒﹑葉景維﹑陳佩琦﹑張靜嵐﹑白凱文

羽毛球：陳卓洛﹑高城熙﹑劉善熹﹑王澈﹑傅智恩﹑梁詩樂﹑梁悅儀﹑馬子雪﹑吳天殷

劍擊：李逸朗、麥朗圖﹑陳諾思、符妤名、梁雅蕾﹑吳霆騫、袁諾文﹑陳祉澄、佘繕妡、黎曉瞳﹑陳樂熹、張愷駿、何柏霖、梁天晴﹑朱詠翹、梁洛文、薛雅齊

游泳：陳一鳴﹑張智傑﹑何承燁﹑何肇倫﹑關鵬﹑麥世霆﹑伍棹然﹑張心悅﹑林凱喬﹑吳麗華﹑孫恩

乒乓球：陳顥樺﹑施穎亨﹑溫保庭﹑姚鈞濤﹑江芷林﹑李凱敏﹑吳詠琳﹑黃凱彤

跆拳道：陳頌賢﹑陳建鋒﹑卓俊延﹑盧蔚豐﹑呂靖楠﹑黃焯賢﹑李子晴

網球：陳珏汛﹑吳奇龍﹑黃澤林﹑石卓盈﹑王康怡

