利物浦對AC米蘭︱啟德體育園CEO回應草坪狀況　「維護下無問題」

【利物浦對AC米蘭/啟德體育園】英超勁旅利物浦周六（26日）晚於啟德主場館對意甲球會AC米蘭，屬「香港足球盛會2025」重頭戲之一，紅軍隊長雲迪積克早前曾稱啟德草地「可以更好」，體育園行政總裁莊澤基（John Sharkey）賽前主動受訪回應。



活動橫跨一個星期，啟德主場館在短時間內要舉辦三場公開操練與兩場正式比賽，周四（24日）在利物浦公開操練後，紅軍隊長雲迪積克就曾稱，主場館草地「有點難踢，比賽時可以更好」。

紅軍隊長雲迪積克在公開操練後稱，啟德主場館草地「有點難踢，比賽時可以更好」。（廖雁雄攝）

在利物浦對AC米蘭之前，啟德體育園行政總裁莊澤基（John Sharkey）受訪並回應事件，他指體育園投資巨額在草坪系統上，賽前經去屆女子世界盃使用、獲國際足協認證的「Labosport ScorePlay™系統」測試，結果顯示啟德主場館的草坪質素超過90%符合最高足球標準。

啟德體育園行政總裁莊澤基。（袁志浩攝）

就利物浦公開操練當日的草地狀況，如部分草坪鬆散或凹凸不平，他這樣解釋：「因應香港氣候，啟德主場館使用百慕達草種，比歐洲普遍使用的黑麥草更堅韌。」

「公開操練時草坪被集中、高強度地使用，且沒有任何維護，所以可能會顯得磨損，但仍保持良好狀態。比賽日在球員熱身前、開賽前、半場與賽後，我們都有維護，所以有信心今晚場地無問題。」而現場所見，球場已恢復正常狀況，未見任何異樣。

利物浦公開操練時高強度使用草地，場上遍布不少草頭。（廖雁雄攝）

莊澤基又補充，啟德青年運動場使用同一種草坪，上周末經韋帕吹襲，經歷大量降雨後，草坪在周二仍可供利物浦訓練，紅軍今周分別在青年運動場與主場館訓練後，都給予非常正面的評價。

主辦今次「香港足球盛會2025」的澳洲活動公司TEG Sports總監Rachael Carroll就稱，啟德主場館與園內其他設備同屬「世界級」，也是香港作為亞洲或東南亞「盛事之都」的優勢之一。

TEG Sports總監Rachael Carroll。（袁志浩攝）

AC米蘭早前於新加坡友賽阿仙奴，比賽入場人數不足23000人，而單是周四舉行的利物浦公開操練，人數已超過27000人。Rachael Carroll雖然認為兩者不能直接比較，但承認香港集各種好處於一身，「這裡有氣候控制系統與可關閉的天幕，也有熱情的球迷，和政府全力支持。」

香港足球盛會兩場正式比賽，都分別獲得「M」品牌資助，Rachael Carroll沒有透露金額，但指同時獲旅發局支援市場推廣服務。她又指，世界各地球會都密切留意今次活動，透過未來有機會帶來更多國際性體育盛事，「大家都對香港非常感興趣。」