利物浦對AC米蘭︱49704人見證足球盛會　AC米蘭3：2挫紅軍

【利物浦對AC米蘭/啟德體育園】英超冠軍利物浦周六（26日）晚於啟德主場館對意甲豪門AC米蘭，上演「香港足球盛會2025」重頭戲。

「紅軍」今夏簽入多名新兵，不過今仗暫時只派遣科利安華迪斯（Florian Wirtz）任正選，其他新兵如卻基斯（Milos Kerkez）、費林邦（Jeremie Frimpong）及馬馬達舒維利（Giorgi Mamardashvili）均先列後備；最新簽入的艾傑迪基（Hugo Ekitike）更不在上陣名單。

今場賽事有49704人入場，是啟德主場館正式售票足球賽事的入場人數新紀錄。



賽前利物浦球迷砌出「DJ 20」字樣向去世的祖達致意。(電視直播截圖)

利物浦教練史諾（Arne Slot）賽前表示，陣中三名前線球員達雲紐尼斯、路爾斯迪亞斯及艾傑迪基均有輕上今仗未能上陣。

現場球迷在賽前高紙牌砌出「DJ 20」字樣，向月初車禍逝世的迪奧高祖達致意，利物浦傳奇名宿、前領隊杜格利殊則向看台球迷放置花牌，並默站致哀。利物浦球衣上亦印有「迪奧高 20」紀念章。

利物浦球員球衣上亦印有紀念祖達的襟章。（袁志浩攝）

現場以利物浦球迷人數佔多，雖然利物浦開賽後攻勢較多，不過AC米蘭突擊都見威脅，開賽10分鐘，AC米蘭前鋒拉菲爾利亞奧左路快放入禁區，射破艾利臣比加十指關，米蘭先開紀錄。

利物浦球迷不斷唱歌打氣。（袁志浩攝）

比賽至20分鐘時，利物浦球迷站立鼓掌、同唱迪奧高祖達之歌，並一邊舉牌及球衣，向這名紅軍永遠的20號致意。

AC米蘭與利物浦互有攻守。（袁志浩攝）

26分鐘，利物浦在米蘭門前不斷施壓，恩古莫亞左路兩度傳送最終蘇保拉爾禁區外加腳熨遠柱入網，利物浦追成1：1。

利物浦入波，紅軍球迷興奮吶喊。（袁志浩攝）

換邊後6分鐘，AC米蘭又施突擊，利亞奧再度左路長驅直進殺入利物浦腹地，傳中予禁區內羅夫度斯卓克射入成2：1，米蘭再度領先。8分鐘後，AC米蘭又乘紅軍全隊壓前施突擊，今次由沙拿麥卡斯右路快放，再輕鬆傳中予奧卡科抽射入網，米蘭領先3：1。

利物浦其後有賴恩格雲貝治及費林邦兩度施遠射，惜未能射過門楣及對方門將十指關。其後雙方都進行輪換，至93分鐘利物浦由加普追成3：2接近紀錄；不過利物浦最後因後備門將馬馬達舒維利與後衛森美卡斯傳球誤會下，被奧卡科偷得皮球射入空門，最終AC米蘭以4：2擊敗利物浦。

利物浦 VS AC米蘭

7月26日 19:30開賽

電視直播：

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利物浦正選陣容：



1 艾利臣比加

91 盧卡史提芬遜、80 泰拿摩頓、4 雲迪積克、26 安德魯羅拔臣

8 蘇保斯拉爾、38 賴恩格雲貝治

19 哈維艾利洛、58 科利安華迪斯、73 恩古莫亞

11 沙拿



後備：55 活特文、56 馬馬達舒維利、5 干拿迪、17 居迪斯鍾斯、18 加普、21 森美卡斯、50 賓杜亞克、59 謝利美費林邦、57 米路斯卻基斯、84 干拿巴特利、98 迪利尼約尼



AC米蘭正選陣容：



16 邁治蘭

23 湯姆利、28 馬歷泰奧、31 史達軒查柏夫洛域

56 沙拿麥卡斯、19 尤索夫科芬拿、4 森梅利列斯、8 羅夫度斯卓克、33 巴迪亞沙基

10 拉菲爾利亞奧、11 基斯甸普列錫



後備：1 特拉贊奴、96 托利安尼、2 佩華斯艾斯杜比倫、17 奧卡科、20 阿歷斯占美利斯、21 卓禾斯、24 菲臘普提拉捷亞奴、29 哥隆保、34 高莫圖、35 杜圖、36 邦度、46 加比亞、80 梅沙、89 文尼、91 列比拿利

