社區盾｜祖達默哀儀式遭噓聲打斷　雲迪積克深表失望

社區盾賽事昨日（10日）在溫布萊舉行，開賽前為在7月3日西班牙車禍中喪生的利物浦前鋒祖達（Diogo Jota）及弟弟安達施華舉行默哀與獻花儀式，但被水晶宮看台一小撮球迷的噓聲所打斷。附近球迷勸阻無效，最終默哀儀式提早中斷。



儀式開始前，利物浦球迷熱唱《You’ll Never Walk Alone》並高舉印有「Diogo J」與20號的橫額致敬。之後整個球場原本陷入安靜，但水晶宮球迷區域卻出現一小撮噓聲，即使其他人嘗試制止但始終未有平息。由於場面漸見混亂，球證終決定提早中斷儀式。

社區盾賽前舉行祖達默哀儀式。（Getty Images）

對此，利物浦隊長雲迪積克（Virgil van Dijk）直言失望：「我不知道是誰做的，總之事情就是發生了。今天這裏有幾多球迷？8萬？你無法控制，但聽到那些聲音仍然令人失望。若那個人或那些人能快樂地回家並為此自鳴得意，那麼……」領隊史諾（Arne Slot）則低調回應，稱大多數球迷已表達對兩兄弟的尊重，不願放大個別行為。

雲迪積克（左三）對今次事件明言失望。（Getty Images）

史諾表示不相信事件是有計劃地存心破壞。（Getty Images）

至於比賽方面，利物浦與水晶宮法定時間踢成2：2，互射十二碼階段水晶宮憑門將甸恩軒達臣（Dean Henderson）連撲兩球，最終捧走社區盾。