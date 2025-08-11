全運保齡球｜港隊主場強陣出擊　前世界冠軍領軍：全中國瞄準我們

第十五屆全運會的保齡球群眾項目將在8月22至24日在啟德體育園保齡球中心Top Bowl上演，香港隊派出5男5女出戰，10名港將今日（11日）在啟德見記者。港隊強陣出擊，全部球手皆有港隊背景，當中包括2017年贏得男子三人賽世界冠軍的麥卓賢。



保齡球總會今日在啟德舉行拜神儀式。（鄭子峰攝）

全運會保齡球項目一連三日在啟德體育園保齡球中心Top Bowl舉行，中國香港保齡球總會今日進行拜神儀式，香港保總主席劉掌珠及10名參賽的港將一同出席。

保齡球是今屆全運會的群眾項目，全職保齡球手不能參加選拔，早在今年4月完成甄選賽，決出5男5女香港代表。男﹑女子分別有77隊及18隊隊伍參賽，結果由「Brilliancy」及「Sisterhood」脫穎而出，10名球手同樣有港隊背景，當中大部分是前港隊成員，包括2017年三人賽世界冠軍麥卓賢﹑2017年女子個人賽銅牌得主陳淑嫻等，強陣出擊。

香港隊派出5男5女出戰保齡球群眾項目。（鄭子峰攝）

53歲的陳淑嫻即將出戰全運會。（鄭子峰攝）

全運會保齡球群眾項目香港隊名單

男子隊：謝仲賢﹑謝樂生﹑黃子維﹑甘兆麟﹑麥卓賢

女子隊：梁芝榕﹑譚舜而﹑李詠茵﹑吳紫燕﹑陳淑嫻



麥卓賢（Michael）無疑是香港隊中最知名的球員，年紀輕輕已獲獎無數，更被稱為「新保齡神童」。麥卓賢除了曾經贏得2017年的男子三人賽世界冠軍，亞運會亦摘下1銀2銅，31歲的Michael上年年中退役，當麥卓賢與隊友報名參加甄選賽時，本身抱着志在參與的心態，畢竟有近80隊參賽隊伍，要突圍都非易事，他謙稱：「或許我們較為好運，又比對手經驗好一點。」

麥卓賢以退役港將的身份再披港隊戰衣。雖然他直言與以往分別不大，但落場的感覺大相逕庭。「以往比賽壓力很大，可能在亞運失準﹑失落獎牌就會影響整個項目，感覺上每一球都不可以打失，這個情況很難放鬆，而這些經驗令我學懂如何處理壓力。如今落場打波淡定很多，比賽可以用平常心出戰，就如練習一樣。」

麥卓賢卸下全職身份後再披港隊戰衣。（鄭子峰攝）

麥卓賢近年與「Brilliancy」的隊友合作參加本地聯賽，當中與謝仲賢﹑甘兆麟自14﹑15歲已開始搭檔，默契早已建立，有信心在全運會爭取佳績，「我對三項（個人賽﹑雙人賽﹑團體賽）都有信心，甚有機會拿下三甲，我們以放鬆的心情爭冠，畢竟全中國的球手都瞄準香港，而我們的實力不俗，大家都是前港隊﹑港青成員。」Michael續說，對中國保齡球的水平有了解，近年未見太多中國球手冒起。

近年投身教練工作的麥卓賢希望，透過今屆的全運會，能夠再推廣保齡球這項運動，使更多小朋友接觸，再培養新血。

麥卓賢認為香港在三個項目都甚有信心爭獎牌。（鄭子峰攝）

全運保齡球｜吳紫燕：想與姊妹們再踏頒獎台

女子隊由2017年世錦賽女子個人銅牌得主陳淑嫻領軍，雲集不同年代的球手，與梁芝榕﹑譚舜而﹑李詠茵﹑吳紫燕合作出戰。退役5年的吳紫燕，半年前得知全運可以組隊參賽，即報名參加，如今再披港隊戰衣都十分期待，「以往代表香港隊時都打過不少比賽，如今退役多年再戰正式比賽，這個感覺很特別，我都期待退役後再代表香港，希望以退役運動員身份一同踏上頒獎台，與姊妹們一再追夢。」