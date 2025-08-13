曼聯︱菲爾鍾斯難忘8：2大勝阿仙奴　艾拿戴斯一句話銘記至今

曼聯名宿菲爾鍾斯（Phil Jones）訪港，已轉型為教練的他談到過去受啟發的經歷，希望藉此鼓勵一眾紅魔與香港小將。



曼聯16歲以下青年隊今夏再次訪港，透過「賽馬會青少年足球精英匯」與香港年青球員交流，並分別跟超級青年聯賽選手隊及香港U16代表隊比賽。小紅魔今與港足U16聯合訓練，名宿菲爾鍾斯亦有隨行，這位昔日鐵血後衛現已轉任教練，在熱身時帶領小遊戲，也指導球員練習不同內容。

菲爾鐘斯現為曼聯U18教練之一。（袁志浩攝）

正考取歐洲足協專業級教練牌照的他，職業生涯在多位名帥麾下效力過，不得不提把他帶到紅魔的費格遜，「我虧欠他太多了......」；又佩服激情十足的摩連奴；而雖然在雲高爾時期長坐冷板，但他稱：「他告訴我很多技術性的知識，他有很多想法，執行得很仔細。」

港隊成員練習後爭相與菲爾鍾斯合照。（袁志浩攝）

出身於布力般流浪青訓的菲爾鍾斯，自然對派他首度在英超披甲的時任主帥艾拿戴斯十分深刻。他很記得那時對車路士，面對杜奧巴、安歷卡、林伯特等球星，但賽前艾拿戴斯對他說，「他說根本沒有人認識我，也沒有人在意我，所以一切都無所謂。這把我的壓力與緊張都帶走了。」

曼聯名宿菲爾鍾斯。（袁志浩攝）

作為教練，菲爾鍾斯會讓球員放鬆心情，鼓勵大家多嘗試，而他自己會在背後支持着對方。他引用艾拿戴斯的這句話激烈曼聯與香港小將，「要對自己能力有信心，不要質疑自己，相信你可以貢獻球隊，去展示自己吧，期待他們有一場精彩的比賽。」

2011/12年球季，曼聯主場8：2大勝阿仙奴，菲爾鍾斯該仗有份上陣。（Getty Images）

曼聯下周日（17日）於英超首輪會主場迎戰阿仙奴，菲爾鍾斯憶述每次對兵工廠都是硬仗，但球隊在奧脫福往往更佔優，「最難忘是贏8：2吧（2011年8月），比數真的很瘋狂。」

他指紅魔上季的確過得不容易，但今夏簽入三位頂級新兵——錫斯高、馬菲奧斯根夏及麥比奧都能為球隊增值，「曼聯總是能反底的，我們有不錯的季前集訓，看起來強大很多，也在往正確的方向前進。」

超級青年聯賽選手隊 對 曼聯十六歲以下青年隊



日期：2025年8月15日（星期五）

地點：旺角大球場

入場時間：下午5時

開幕儀式：晚上7時30分

開賽時間：晚上8時



中國香港十六歲以下代表隊 對 曼聯十六歲以下青年隊

日期：2025年8月17日（星期日）

地點：旺角大球場

入場時間：下午3時

開幕儀式：下午5時30分

開賽時間：晚上6時

