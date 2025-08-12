張家朗本月底故宮打表演賽　與法國名將重演奧運對決為全運造勢

粵港澳全運會如箭在弦，作為聯合主辦的香港，各界舉辦不同活動為全運會造勢。本地慈善組織「青途」將舉辦「躍動全運體驗巡禮」，在今日（12日）的記者會公布詳情，當中本月底的「劍萃古今」劍擊表演賽是重頭戲，屆時將由香港奧運雙金得主張家朗，在香港故宮文化博物館鬥法國名將拿霍特（Enzo Lefort）。



青途為全運會造勢舉行一連串活動，今日舉行記者會。（廖雁雄攝）

第十五屆全運會在今年11月舉行，如今進入最後倒數階段，「青途」今日公布「躍動全運」一連串活動，在8月26日舉行的「劍萃古今」劍擊表演賽更是焦點所在，是首次在故宮文化博物館舉辦運動相關的活動。今次劍擊表演賽將在故宮博物館大堂舉行，獲邀人士能夠在故宮欣賞3名奧運金牌得主獻技，屆時港台電視32亦有現場直播。

張家朗在8月底將與法國名將拿霍特重演奧運對決。（FIE Facebook）

香港奧運雙金得主張家朗與法國名將拿霍特交手，兩人過往在劍道多次碰頭，同樣是巴黎奧運8強的翻版戰，大會希望把上年在巴黎大皇宮的對決，移師香港故宮博物館重演。張家朗與拿霍特未有出席記者會，兩人在片段中表示，期待在故宮再度交手。33歲的拿霍特在2021年贏得東京奧運團體金牌，亦是3屆世界冠軍，來頭不少，這名法國名將亦期待造訪家朗的家鄉。

拿霍特期待造訪張家朗的家鄉。（資料圖片／袁志浩攝）

今次劍擊表演賽雲集老、中、青劍手，2008年北京奧運男子佩劍金牌、中國名將仲滿將與香港前佩劍「一哥」林衍聰交手，而女子重劍兩名新星陳海琳及李玟慧亦會獻技。

兩名女子重劍小將李玟慧（中）與陳海琳（右）亦將在故宮博物館獻技。（廖雁雄攝）

香港劍擊隊總教練鄭兆康出席記者會，「康教練」表示港隊與法國隊近年合作無間，多次互相造訪交流，今次表演賽同時慶祝中國、法國建交逾60年，他當然希望透過今次活動，讓香港市民更加了解劍擊運動。

日前完成的「會長盃劍擊錦標賽」，是全運會前最後一個積分賽，康教練表示已收到名單，完成其他手續即可公布，張家朗、蔡俊彥、佘繕妡、何瑋桁等港隊星將大有可能主場出擊。香港劍擊隊近年戰績亮眼，不少大賽冠軍也是港將們的囊中物，獨欠全運會金牌，康教練直言今屆目標相當明確，「過往香港隊在全運會的最佳成績也是銀牌，而今屆目標當然是在主場取得零的突破，贏得全運會首面金牌，這是11月的重心所在。」

鄭兆康總教練希望在香港主場贏得史上首面全運會劍擊金牌。（廖雁雄攝）

港隊在剛完成的賽季延續佳績，蔡俊彥獨攬亞洲冠軍及世界冠軍，康教練當然滿意港將們今季的表現，而他更高興看到一眾小將冒起，「今季港隊成績不錯當然值得高興，而小將們在近期本地公開賽展示衝擊力，他們的可塑性十分高，有力與一眾師兄師姐競爭，隊中可以互相競爭，互相進步，證明劍擊隊後繼有人，整個劍擊隊也是健康地成長。」

鄭兆康總教練與林衍聰一同出席記者會。（廖雁雄攝）

掛劍7年的佩劍「大師兄」林衍聰，今次將在故宮重披劍擊服，與中國奧運金牌得主仲滿切磋，重演2017年全運會的8強戰。除了落場獻技，林衍聰亦有份物色場地，在故宮舉行劍擊賽事起初亦有猶疑，「去年在巴黎大皇宮的奧運賽事如此盛大，劍擊都可以在不同場地上演，當初聽到故宮舉行劍擊賽時，我都有抱有懷疑，後來發現在故宮舉辦表演賽是可行，希望今次表演賽令港人繼續關注劍擊，為全運會及明年的世界錦標賽造勢。」

