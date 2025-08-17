西甲｜巴塞隆拿爭議入球挫9人馬略卡　拉舒福特趕及註冊後備登場

巴塞隆拿在新一季西甲首戰，作客以3：0擊敗9人應戰的馬略卡，打響衞冕頭炮。



比賽初段，拉芬拿（Raphinha）接應耶馬（Lamine Yamal）的右路傳中頂入，為巴塞先開紀錄。之後巴塞一次攻勢，馬略卡隊長拉希路（Antonio Raillo）用頭部擋下耶馬射門後受傷倒地，球證未有吹停，費蘭托利斯（Ferran Torres）把握機會勁射入網，惹來爭議。

馬略卡隊長拉希路接受治療。（Getty Images）

馬略卡對爭議入球相當不滿。（Getty Images）

主隊中場摩蘭尼斯（Manu Morlanes）因對判決表示不滿被出示黃牌，他隨後再因侵犯耶馬，在33分鐘領第二面黃牌被逐。6分鐘後，前鋒維達穆里奇（Vedat Muriqi）舉腳過高踢中巴塞新加盟門將祖安加西亞（Joan Garcia），經VAR覆核後直接紅牌，馬略卡餘下9人應戰。雖然人數優勢明顯，巴塞卻要等到補時階段，才由耶馬使出招牌式推大位勁射入網鎖定勝局。

巴塞隆拿旗開得勝。（Getty Images）

今場另一焦點是英格蘭前鋒拉舒福特（Marcus Rashford）於69分鐘後備登場，他在開賽當天早上才完成在西甲註冊，成為自1989年連尼加（Gary Lineker）後，首位代表巴塞一隊於正式比賽上陣的英格蘭球員。