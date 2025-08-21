英超｜奧雲談伊沙克轉會風波：理解他「渴望去最佳球隊」

紐卡素前鋒伊沙克（Alexander Isak）今夏深陷轉會風波，日前發文直言與球會之間「已經失去信任」，球會隨即發出聲明反擊，緊張關係未有改善之餘，離隊他投的大門亦漸漸被關上。當外界普遍批評伊沙克的舉動之際，前英格蘭射手奧雲（Michael Owen）卻另有看法。



伊沙克成為今夏轉會窗焦點，渴望轉會利物浦的他稱傷缺席了紐卡素的季前亞洲之旅，甚至有傳已決心不再為「喜鵲」上陣；球會方面則維持一貫立場，強調只會在「合適情況」才會將他出售，球員仍有合約在身，歡迎他道歉及回歸球隊大家庭。

伊沙克現時在紐卡素的處境極度尷尬。（資料圖片/Getty Images）

奧雲身為「過來人」，在接受《Chronicle Live》訪問時，提出了非主流看法：「他已經把牌放到枱面，很清楚自己想走。球迷會否原諒他？我不敢肯定，但他確實為球隊付出過——贏得獎盃（聯賽盃），闖進歐聯，已盡了自己本份。」他補充，伊沙克過往與球會高層有過交流，或許心中早已覺得若達成某些條件便可離開，如今卻發現紐卡素「推翻了承諾」。

對於外界斥責伊沙克的做法，奧雲則表示：「通常是球會逼走球員，沒有人理會他們的家庭或生活，但當輪到球員主動想走，全世界卻群起指責，這很有趣。我不會批評伊沙克，他只是渴望在短暫的職業生涯中，追求更高層次，而利物浦現時或許就是世界最佳球隊。」奧雲認為，伊沙克在大眾眼中或許「形象受損」，但其動機可以理解：「他想去到最高舞台，這是很自然的。」

現年45歲的奧雲在利物浦出道及成名，曾加盟西甲班霸皇家馬德里一季，回流英國後在2005-09年期間效力紐卡素，惟之後轉投利物浦死敵曼聯，自此被紅軍球迷視為「叛徒」。