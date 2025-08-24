曹星如重返職業拳擊鬥菲律賓選手 轉戰業餘八年 訓練從未停步
撰文：趙子晉
出版：更新：
曹星如（Rex）今日（24日）在菲律賓迎戰Vergilio Silvano，繼2017年之後再次踏上職業拳擊擂台。2017年擊敗河野公平錄得22連勝一役，他左眼受傷，自此暫別職業賽，休養後轉戰業餘拳擊，力爭奧運資格，也曾代表香港出戰杭州亞運，八年間的汗水，盛載了多少高低跌宕。
2011年展開職業拳擊生涯的曹星如，為香港掀起一股拳擊熱，每次在香港比賽皆成為焦點。2017年10月，他在會展惡鬥日本前世界冠軍河野公平，力爭22連勝。
原本12回合的賽事，曹星如與河野公平僅戰7個回合，曹星如意外與對手撞頭，左眼隆起像乒乓球一樣大，最後曹星如以點數勝出，取得22連勝，賽後Rex被眾人抬起慶祝，手持腰帶的他不禁落淚。
賽後，曹星如被送往醫院治療左眼傷勢，醫生坦言最壞打算有可能失明。他隨後一直養傷，直至2018年11月，他宣布暫別職業拳壇，轉戰業餘拳擊，以東京奧運資格為目標。
從職業拳擊12回合的「長途賽」，轉打業餘拳擊3個回合的「衝刺賽」，當時年過三十的曹星如適應也不容易，為了爭取奧運資格積極備戰之時，忽然遇上疫情，東京奧運延後一年，奧運資格賽由武漢移師約旦，他在資格賽8強不敵應屆業餘世界冠軍﹑烏茲別克拳手米薩夏利諾夫（Mirazizbek Mirzakhalilov），其後再負伊朗拳手，東京奧運夢碎。
失落奧運後，曹星如把目標放到2023年的杭州亞運，他代表港隊站上擂台，惜在32強不敵泰國拳手止步。巴黎奧運是曹星如業餘拳擊路的最後一個大賽，但在曼谷舉行的終極資格賽，他於首圈不敵阿塞拜疆拳手，奧運夢再次落空。
休息一年多，縱然曹星如未有比賽，但他一直努力訓練，保持體能狀態，直至今年7月，終宣布重返職業擂台，與菲律賓的Vergilio Silvano交手，力爭延續其職業生涯不敗紀錄。
美網｜黃澤林出戰資格賽Now TV免費直播 首圈撼盧森堡球手港隊U16小將雨戰下不失鬥志 童祈樂無懼曼聯U16火力憑遠射破蛋運動攀登｜啟德體育園新場即將啟用 盼為香港運動員提供訓練場地港足戰泰王盃初選36人 米高鐘樂安仍無班落 奧力斯有新名字全運會門票8.28公開發售 須實名制購票 香港八主辦項目票價公布張家朗本月底故宮打表演賽 與法國名將重演奧運對決為全運造勢劍擊．會長盃｜吳諾弘完季鬆一口氣 擺脫低潮重拾初心季末反彈全運保齡球｜港隊主場強陣出擊 前世界冠軍領軍：全中國瞄準我們世界運動會8.10︱鄭俊軒滑水摘銅香港第4面獎牌 壁球何子樂入4強