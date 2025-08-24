曹星如重返職業拳擊鬥菲律賓選手　轉戰業餘八年　訓練從未停步

曹星如（Rex）今日（24日）在菲律賓迎戰Vergilio Silvano，繼2017年之後再次踏上職業拳擊擂台。2017年擊敗河野公平錄得22連勝一役，他左眼受傷，自此暫別職業賽，休養後轉戰業餘拳擊，力爭奧運資格，也曾代表香港出戰杭州亞運，八年間的汗水，盛載了多少高低跌宕。



2011年展開職業拳擊生涯的曹星如，為香港掀起一股拳擊熱，每次在香港比賽皆成為焦點。2017年10月，他在會展惡鬥日本前世界冠軍河野公平，力爭22連勝。

原本12回合的賽事，曹星如與河野公平僅戰7個回合，曹星如意外與對手撞頭，左眼隆起像乒乓球一樣大，最後曹星如以點數勝出，取得22連勝，賽後Rex被眾人抬起慶祝，手持腰帶的他不禁落淚。

對戰河野公平一仗，曹星如以點數險勝，他的左眼受傷而回。（資料圖片/余俊亮攝）

賽後，曹星如被送往醫院治療左眼傷勢，醫生坦言最壞打算有可能失明。他隨後一直養傷，直至2018年11月，他宣布暫別職業拳壇，轉戰業餘拳擊，以東京奧運資格為目標。

杭州亞運｜追蹤曹星如轉戰業餘拳擊的五年 首次剖白人生淚與痛

隨着世界遺材賽取消，曹星如（左）未能透過賽事再爭奧運資格。（Olympic Channel）

從職業拳擊12回合的「長途賽」，轉打業餘拳擊3個回合的「衝刺賽」，當時年過三十的曹星如適應也不容易，為了爭取奧運資格積極備戰之時，忽然遇上疫情，東京奧運延後一年，奧運資格賽由武漢移師約旦，他在資格賽8強不敵應屆業餘世界冠軍﹑烏茲別克拳手米薩夏利諾夫（Mirazizbek Mirzakhalilov），其後再負伊朗拳手，東京奧運夢碎。

失落奧運後，曹星如把目標放到2023年的杭州亞運，他代表港隊站上擂台，惜在32強不敵泰國拳手止步。巴黎奧運是曹星如業餘拳擊路的最後一個大賽，但在曼谷舉行的終極資格賽，他於首圈不敵阿塞拜疆拳手，奧運夢再次落空。

曹星如在杭州亞運拳擊男子57公斤首圈止步。（資料圖片／楊宇翹攝）

休息一年多，縱然曹星如未有比賽，但他一直努力訓練，保持體能狀態，直至今年7月，終宣布重返職業擂台，與菲律賓的Vergilio Silvano交手，力爭延續其職業生涯不敗紀錄。