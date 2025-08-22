拳擊｜曹星如闊別8年重踏職業擂台　了解職業與業餘有何分別

人稱「神奇小子」的曹星如（Rex Tso），今周日（24日）再踏職業擂台，在菲律賓馬尼拉與當地主場拳手Vergilio Silvano交手，亦是8年以來首戰職業賽。曹星如曾經先後出戰職業及業餘拳擊，究竟兩者有什麼分別？



曹星如早前進行公開操練。（公關提供）

一：賽制分別：單場商業性質 VS 淘汰晉級性質

在賽事性質上，「職業拳擊」是商業主導的活動，而「業餘拳擊」則是一種運動項目。前者以個人為代表，後者以「國家」、「地區」為代表。

由於職業拳擊是以商業性質為主，職業拳擊在選擇對手上有較大的自由度，主要由拳手經理人協商而成，舉行一次性的對賽。一位職業拳手平均一年只須打一至三場比賽，在每場比賽過後都會有長時間休養。另一方面，拳手在早數個月前便已知道比賽的對手，能夠有充足時間研究對手打法，然後在訓練中實施針對打法。

反觀業餘拳擊，比賽採取淘汰晉級制。對賽表在比賽舉行前數日才由賽會抽籤得出。換言之運動員在抽籤前不可能知道對手是誰，有些拳手甚至到比賽當天才會見得上對手，甚至只能從比賽中觀察對手打法。此外，運動員需花上數天進行預賽，逐步晉級。連續數天作賽考驗運動員體能分配、傷患管理。

轉戰業餘拳擊時，曹星如曾經出戰杭州亞運。（資料圖片／楊宇翹攝）

二：比賽時間：12回合 VS 3回合

職業拳擊賽事會每回合打3分鐘（女子為2分鐘），4至12回合。世界拳王賽必須為12回合，其他賽事則根據雙方拳手協商而定。以今次曹星如對Vergilio Silvano，因為Rex一段時間沒有參加職業賽，今次賽事只打6個回合。

業餘拳擊賽事中，比賽時間根據年齡組別而定，成年男子為3分鐘3回合，成年女子為2分鐘4回合。由於比賽時間長短不同，職業拳擊及業餘拳擊在技術表現上有著明顯分別，例如在體力分配、戰術、節奏都有所差異。

業餘比賽中，自2014年起成年男子選手不需配戴頭盔，但女子、青年比賽則強制戴上頭盔。男女選手均需穿著藍／紅色背心作賽，以示識別。拳套介乎10-12安士，按級別而定，由賽會提供。

三：稱重制度：早一天 VS 即日過磅

職業比賽一般都會在比賽前一日過磅，因此不時出現過分減磅的情況。

業餘比賽則是即日過磅，換言之選手不能通過極端減磅來打低一個量級，而且國際賽事更會在每天比賽舉行前過磅，即是在整個比賽期間，選手都要維持一定的體重水平。這對一位習慣了「一場過」的拳擊手而言，是莫大的挑戰。

職業比賽一般都會在比賽前一日過磅。（資料圖片／羅君豪攝）

四：勝負、裁判人數：10分制，3人 VS 5人

自2016年里約奧運起，國際拳擊總會（AIBA）把奧運拳擊規則改為10分制（10 Point Must System），變相跟職業拳擊相同。不過在AIBA的賽例中列明，評分標準需要按照：有效擊中目標區域的次數、比賽中的技術和戰術優勢，以及競爭性。

另一方面，職業拳擊會有1名拳證執法，3名裁判在場外評分。而業餘拳擊則會有1名拳證執法，5名裁判負責評分。