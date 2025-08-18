美網｜黃澤林出戰資格賽Now TV免費直播　首圈撼盧森堡球手

香港網球代表黃澤林（Coleman Wong）力爭生涯首戰大滿貫正賽圈，這名21歲港將今晚（18日）出戰美國網球公開賽資格賽首圈，與盧森堡球手洛迪殊（Chris Rodesch）爭晉級，Now TV 630台將有免費直播。



黃澤林早前打入辛辛那堤大師賽首圈，如今轉戰美國網球公開賽資格賽，力爭生涯首次打入大滿貫正賽圈，資格賽首圈的對手是洛迪殊。這名盧森堡球手世界排名159位，比Coleman的排名高18位。黃澤林與洛迪殊的美網資格賽首圈，Now TV 630台將會在今晚11時免費現場直播。