美網｜黃澤林出戰資格賽Now TV免費直播 首圈撼盧森堡球手
撰文：普利森
出版：更新：
香港網球代表黃澤林（Coleman Wong）力爭生涯首戰大滿貫正賽圈，這名21歲港將今晚（18日）出戰美國網球公開賽資格賽首圈，與盧森堡球手洛迪殊（Chris Rodesch）爭晉級，Now TV 630台將有免費直播。
黃澤林早前打入辛辛那堤大師賽首圈，如今轉戰美國網球公開賽資格賽，力爭生涯首次打入大滿貫正賽圈，資格賽首圈的對手是洛迪殊。這名盧森堡球手世界排名159位，比Coleman的排名高18位。黃澤林與洛迪殊的美網資格賽首圈，Now TV 630台將會在今晚11時免費現場直播。
港隊U16小將雨戰下不失鬥志 童祈樂無懼曼聯U16火力憑遠射破蛋運動攀登｜啟德體育園新場即將啟用 盼為香港運動員提供訓練場地港足戰泰王盃初選36人 米高鐘樂安仍無班落 奧力斯有新名字全運會門票8.28公開發售 須實名制購票 香港八主辦項目票價公布張家朗本月底故宮打表演賽 與法國名將重演奧運對決為全運造勢劍擊．會長盃｜吳諾弘完季鬆一口氣 擺脫低潮重拾初心季末反彈全運保齡球｜港隊主場強陣出擊 前世界冠軍領軍：全中國瞄準我們世界運動會8.10︱鄭俊軒滑水摘銅香港第4面獎牌 壁球何子樂入4強世界運動會︱沈曉榆奪港隊第3金 武術女子全能三個項目獲最高分劍擊．會長盃｜女子佩劍劉綺程本地賽首封后 以冠軍證努力有回報