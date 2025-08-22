曹星如回歸職業賽擂台　周日菲律賓打復出戰　附網上直播連結

香港拳擊好手﹑「神奇小子」曹星如（Rex Tso）早前宣布回歸職業賽，相隔8年再踏上職業擂台，周日（24日）在菲律賓馬尼拉上演復出戰，與當地的前世界拳王挑戰者Vergilio Silvano，屆時將有網上直播。



曹星如自2017年擊敗日本的河野公平﹑錄得職業生涯22連勝後，曹星如決定養傷，暫別職業拳壇，其後轉戰業餘拳擊。闊別8年再戰職業擂台，將在菲律賓與主場的前世界拳王挑戰者Vergilio Silvano交手，Rex早前在菲律賓進行兩星期集訓，特意找來與對手身形相若的拳手備戰，日前公開操練時狀態不俗。

曹星如早前進行公開操練。（公關提供）

在馬尼拉上演的「The Unfinished Business」拳賽，頭場由曹星如同門師弟顏樂旻出戰，香港時間下午4時迎戰24歲的菲律賓拳手Bryan Ascano，Rex在晚上6時緊接登場鬥Vergilio Silvano，屆時在Elorde TV的Facebook專頁有網上直播。

曹星如復出戰直播連結

𝑻𝑯𝑬 𝑼𝑵𝑭𝑰𝑵𝑰𝑺𝑯𝑬𝑫 𝑩𝑼𝑺𝑰𝑵𝑬𝑺𝑺



日期：2025年8月24日（星期日）

地點：菲律賓馬尼拉

比賽流程（香港時間）

下午4時 顏樂旻 VS Bryan Ascano

下午6時 曹星如 VS Vergilio Silvano

