港足戰泰王盃初選36人　米高鐘樂安仍無班落　奧力斯有新名字

香港足球代表隊休戰近兩個月，9月份會到泰國參與泰王盃，參賽球隊還包括東道主泰國、伊拉克及斐濟。比賽屬國際友誼賽性質，港隊初選36名球員，為10月亞洲盃外圍賽練兵。



港足9月會參與泰王盃。（資料圖片）

港足9月國際賽期將赴泰國參與泰王盃，主教練韋斯活今次初選36名球員，在徐宏傑受重傷下，無緣東亞足球錦標賽決賽周的勞烈斯、亞歷斯祖都入圍，大埔右閘李家豪繼續在名單之上。

艾華頓上次代表港隊披甲，已是今年3月。（資料圖片）

轉投理文改踢後衛的潘沛軒、外流中甲陝西聯合的馬希偉，與傷癒的翼鋒艾華頓都獲選。洛迪古斯、劉智樂、艾里奧等則不入名單。

今次港隊名單之中，有4名球員暫無班落，其中一位是守門員奧力斯，但他已改名艾力司；其餘還有前傑志後衛鐘樂安、曾樂圖，與在東亞錦賽後被指言論不當、即時遭中甲蘇州東吳解約的米高。

米高仍無有班落。（資料圖片）

港隊暫定9月1日便會啟程前往泰國北碧府備戰，球隊先於4日鬥伊拉克，視乎戰果，再於7日參與季軍或冠軍戰，對手可能是泰國或斐濟。

港足初選36人名單：



守門員：葉鴻輝（東方）、伍瑋謙、（冠忠南區）、陳嘉豪（理文）、謝家榮（大埔）、艾力司（前譯：奧力斯）



後衛：亞歷斯祖（上海海港）、周緣德（河南酒祖杜康）、杜度（理文）、茹子楠（梅州客家）、陳晉一（上海申花）、李家豪、費蘭度、尼高拉斯（大埔）、孫銘謙（天津津門虎）、勞烈斯（延邊龍鼎）、賓紀文（深圳青年人） 、曾樂圖、鐘樂安



中場：馬希偉（陝西聯合）、吳宇曦（重慶銅梁龍）、陳俊樂（傑志）、趙聡悟（冠忠南區）、黃威、潘沛軒 (理文）、余在言（石家莊功夫）、陳肇鈞、顏卓彬（大埔）



前鋒：祖連奴（傑志）、艾華、史提芬彭利拿（冠忠南區）、艾華頓、劉家喬（理文）、黃皓雋（青島海牛）、李小恆（山東泰山）、安永佳（深圳新鵬城）、米高

