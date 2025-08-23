沙特超級盃．持續更新︱C朗再踢正選 領艾納斯鬥吉達艾阿里爭冠
撰文：袁志浩
出版：更新：
沙特超級盃決賽周六（23日）晚於香港大球場上演，由艾納斯對吉達艾阿里。艾納斯隊長C朗拿度上場披甲90分鐘，今日繼續正選上陣，帶領球隊爭取新季第一項錦標。
【19：50】吉達艾阿里球迷繼續成為場內「氣氛擔當」，艾納斯打氣團人數較少，但獲本地擁躉加入，聲勢旗鼓相當；賽前亦有C朗迷做「Siu」慶祝動作，並示意身旁球迷一起高呼「Siu」。
【19：45】兩隊完成賽前熱身，大球場在五日內踢第三場比賽，草地質素不算理想，草地顏色並不平均，部份區域有草頭及比較禿。
【19：05】吉達艾阿里正選名單：艾雲東尼、基斯爾、馬列斯、隊長艾度亞文迪、上場有波入的米洛特（Enzo Millot）與表現出色的加連奴（Galeno）都擔正。
【18：50】艾納斯公布今場正選名單，包括隊長C朗拿度、京士利高文、祖奧菲歷斯、波索域、恩尼高馬天尼斯（Inigo Martinez），上場領紅被逐的沙迪奧文尼不入名單。
