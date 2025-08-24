曹星如復出旗開得勝　久違職業擂台激動落淚：「有好多嘢要改善」

8年後重返職業擂台的曹星如（Rex Tso），前赴馬尼拉作賽，成功在第5回合擊敗菲律賓拳手Vergilio Silvano。賽後他直言，再踏擂台「初時感覺有少少陌生，腳的移動被陌生感覺凝聚」，全靠團隊指示讓他重新放鬆和投入，Rex漸漸放膽和放鬆去打，終順利奪生涯第23勝。

賽後激動落淚，曹星如說淚水無關勝負，而是「估唔到仲可以返返嚟職業擂台」，曹星如多謝支持者的同時，亦揚言：「希望網上面唔鍾意我的人，繼續在畀多啲好的意見，等我知道自己有咩不足。我會繼續接收意見、努力改善，希望下一場比賽有一個更好的曹星如畀大家睇到。」



曹星如復出首仗即擊倒對手旗開得勝。（公關提供）

曹星如復出職業賽首戰：

「有好多嘢要改善，會繼續改進不足」

比賽一完，曹星如接受現場訪問時稱：「頭先打完仲有好多嘢要改善，中咗好多個body shot」，他接着說：「首先要多謝香港咁多位飛到馬尼拉支持我的朋友，多謝睇緊直播的香港朋友」，並預言：「依家只係剛剛開始，我會繼續努力改進自己的不足。」

Rex接着更稱：「希望網上面唔鍾意我的人，繼續畀多啲好的意見，等我知道自己有咩不足，我會繼續接收意見、努力改善，希望下一場比賽有一個更好的曹星如畀大家睇到。」

「估唔到仲可以返返嚟職業擂台」

對於為何賽後激動落淚，他哽咽道：「估唔到仲可以返返嚟職業擂台……唔係因為贏輸而激動，今場就算輸我都開心」，他表示，很享受今場比賽，可以發揮技術和跟對手互相交流，「8年來都未試過在比賽上感受到」，說罷Rex又難掩淚水。

曹星如感言，「是自己真的想打這場拳，由3月開始操練，跟拳館的兄弟大家一起操拳，慢慢開始有那個自己真的打拳的感覺，真是很開心。」久疏職業擂台，他直言，「打完之後發現，其實現在知道自己還有很多東西要改，很多很多問題……知道自己好多位可以再做好多好多。」

曹星如復出第一戰即在第5回合擊倒對手勝出。（公關提供）

享受比賽 賽後腦海一片空白

Rex已設定未來對手目標，「希望盡快可以挑戰到，但又唔可以太急，因為仲有好多嘢要改善」，「如果接下來的目標是要再打多些回合數，體能方面、進攻方面都要再進步，很多各方面都要再進步。」

對於今次時隔8年之久復出職業賽，曹星如形容，「依家已經係一片空白呀，真係享受個比賽。」第5回合擊倒Silvano一刻，他說：「對手跌落地覺得未完，覺得會起返身。其實喺我打中佢之前，我個心口都中咗好多拳，我都係窒住到氣，所以嗰刻我埋到繩角的時候，我係集中精神回返，希望快啲回到自己嘅狀態，再去繼續打。」結果Silvano未能繼續比賽，曹星如復出首戰順利旗開得勝。

曹星如自2017年擊敗日本的河野公平﹑錄得職業生涯22連勝後，暫別職業拳壇，其後轉戰業餘拳擊。闊別8年再戰職業擂台，在菲律賓與主場的前世界拳王挑戰者Vergilio Silvano交手。Rex早前在菲律賓進行兩星期集訓，今場賽事打6回合，Rex第5回合一記重拳將Silvano擊倒獲勝。時隔8年重返職業擂台，曹星如延續勝仗，取得職業生涯第23勝。

當賽事終止，曹星如得悉獲勝一刻，立即激動得哭成淚人，團隊成員擁抱安慰。直播旁述員亦高呼：「曹星如回來了，神奇小子回來了！」現場亦有不少香港人特別到當地為曹星如打氣，在現場司儀帶動下，用廣東話大叫：「曹星如，曹星如」。