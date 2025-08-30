亞洲東區女排賽｜港隊挑戰中國銅牆鐵壁不洩氣　左飛右撲贏掌聲

171與187，是香港隊與中國隊的身高差距。

面對猶如銅牆鐵壁的「女長城」，香港隊今晚（30日）奮戰下以15：25、16：25、7：25不敵中國隊，無緣「亞洲東區女子排球錦標賽」決賽，明日將與韓國隊爭季軍。

面對中國隊的銅牆鐵壁，港隊隊長余映姿不感氣餒，反而直呼過癮，港隊上下多次左飛右撲，贏盡現場球迷掌聲，余映姿直言這就是香港隊想呈現的面貌。



香港隊在A組取得一勝一負，以小組次名晉級四強，港隊女排派出隊長余映姿、詹穎琳、沈嵐、嚴泳妮、梁雅貽、黃韻媛正選上場，今晚硬撼中國女排爭入決賽。今仗超過1500名球迷在伊利沙伯體育館觀戰，當中不少港隊球迷到場支持，以紙牌寫上「香港加油」等字句，為香港隊打氣。

有球迷手持紙牌支持香港隊。（趙子晉攝）

中國隊今次以U21陣容出戰，內地各省市派出小將，早前隨隊來港出戰世界女排聯賽的王奧芊，與李晨瑄、孫婉鋆等球員再度來港參賽，力爭衛冕亞洲東區錦標賽。

早前隨隊訪港出戰世界女排聯賽的王奧芊，今仗亦有上陣。（趙子晉攝）

面對中國女排，香港隊處於下風，首局初段稍為落後。香港隊在身高稍為輸蝕，無論進攻、防守上也吃盡苦頭，難以打破「女長城」，港隊排球女將同樣奮力而戰，多次飛身撲救及救起中國隊重扣，贏得在場球迷不少掌聲。中國隊中段逐漸拉開分差，港隊暫停後一度追回3分，並以15：25先輸一局。

中國隊隊長李晨瑄受傷，被教練抱離場。（梁鵬威攝）

香港隊第二局再度展示打不死的精神，與中國打成均勢，來回球次數增多，港隊局初曾經追至落後1分，其後被中國隊拉開差距至13：25，港隊以16：25再負一局。港隊次局末段收起詹穎琳等正選球員，第三局早段已落後1：6，中國女排其後擴大比分至雙位數，結果以7：25落敗。香港直落三局告負，落入季軍戰鬥韓國隊，周日（31日）下午2時半出戰。

香港隊次局一度追至落後1分。（梁鵬威攝）

即使港隊女排66分鐘不敵中國隊，面對平均身高1.87米的中國女排，隊長余映姿笑言就像回到月初的全國錦標賽一樣，「當時（全國錦標賽）對手平均身高都在1.8米、1.9米左右，進攻方面當然比較吃力，但我們今仗在一傳或防守已達到賽前目標，感覺上（防守）數據應比上兩場更好。」

中國隊平均身高187厘米，比香港隊高出16厘米，港隊當然打得吃力。（梁鵬威攝）

（梁鵬威攝）

香港隊平均身高只得1.71米，與中國隊相差16厘米，余映姿坦言「我們跳到盡都掂唔到個波」，但這名港隊隊長卻沒有洩氣，「其實幾好玩，之前打全國錦標賽，可以試試打牆壁，就像考反應一樣，畢竟我們主要是打防守，本地聯賽甚少有這種高度的球員。」

港隊隊長余映姿直言面對中國隊都打得過癮。（趙子晉攝）

面對中國女排，香港隊守起不少對方的重扣，全場球迷報以掌聲，余映姿直言不放棄每一球就是香港隊想呈現的面貌，「我們不夠高就唯有打防守，每次救回難度高的扣球，永不放棄可以感染身邊隊友，甚至扭轉全隊的士氣，這一點我時常提醒自己，今場同樣做到了。今場不少來回球，我們都沒有放棄，這些畫面烙印在我們及球迷的腦海裏，也可為明日的季軍戰注下強心針。」

港隊主將詹穎琳交出8分，是港隊得分最高的球員。（趙子晉攝）

香港隊將與韓國爭季軍，余映姿表示球隊今仗不止在2號位、4號位的強攻，今場嘗試在中間做更多配合，增強球隊的進攻手段，而她認為球隊在主攻位置火力充足，希望明日打出精彩一仗，擊敗對手踏上頒獎台。

香港明日將鬥韓國爭奪季軍。（梁鵬威攝）

亞洲東區女排賽另一決賽席位，由中華台北與韓國隊爭奪，韓國隊防守時有失誤，中華台北團體發揮則比對手優勝，結果以25：15、25：21、25：13直落三局勝出，率先晉身決賽。

中華台北以3：0擊敗韓國隊，率先晉身決賽。（梁鵬威攝）

亞洲東區女子排球錦標賽8月30日戰果



排名賽 蒙古 3：0 澳門（25：11、25：12、25：18）

四強 中華台北 3：0 韓國（25：15、25：21、25：13）

四強 中國 3：0 香港（25：15、25：16、25：7）

