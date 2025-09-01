啟德主場館10.18辦名宿雙紅會　謝拉特里奧費迪南領軍訪港

啟德體育園主場館即將在今年再辦足球盛事，10月18日將上演「雙紅會：謝拉特、費迪南邀請賽」，兩大球星率領一眾利物浦及曼聯名宿訪港獻技，最平票價399港元即可欣賞名宿雙紅會。



香港今夏舉辦不少足球盛事，包括「啟德足球盛會」﹑沙特超級盃，再有足球盛事將落戶香港，「雙紅會：謝拉特、費迪南邀請賽」將在今年10月18日於啟德主場館上演。

今次名宿版「雙紅會」由謝拉特（Steven Gerrard）及里奧費迪南（Rio Ferdinand）領銜。利物浦「神奇隊長」謝拉特過去曾經隨紅軍來港，今次是他掛靴以來，首度訪港披甲。曼聯則由里奧費迪南領軍，這名英格蘭名將近年專注擔任評述員，甚少在名宿賽亮相。兩大球星將率領一眾曼聯及利物浦的傳奇球星，在啟德主場館一決高下。

謝拉特掛靴後首度在香港獻技。（資料圖片／Getty Images）

里奧費迪南近年甚少參加名宿賽。（資料圖片／Getty Images）

主辦方透露，今次啟德雙紅會票價分成4種，港元$999﹑$499﹑$399及球迷區的$899，換言之不用1000港元即可欣賞雙紅會。大會表示將發售近2萬張500港元以下的門票，希望更多球迷一睹傳奇球星的風采。