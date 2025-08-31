港足泰王盃決選　茹子楠孫銘謙缺陣　中鋒洛迪古斯獲補選

香港足球代表隊為出戰泰王盃決選23名球員，在兩名中超球員茹子楠與孫銘謙缺陣下，勞烈斯相隔一年再獲決選。



港足主教練韋斯活決選23人，只有葉鴻輝與謝家榮兩名守門員，伍瑋謙、陳嘉豪與仍無班落的艾力司（前譯：奧力斯）無法入圍。

後衛方面，中超兵茹子楠與孫銘謙均落選，新季轉投中超上海海港的亞歷斯祖、已有一年未為港足上陣的勞烈斯、趕及找到新東家的鐘樂安，與東亞錦決賽周獲補選的賓紀文都在徵召之列。

勞烈斯相隔近一年再獲決選。（資料圖片）

中場方面，由於趙聡悟、吳宇曦及馬希偉已獲港足U22決選，於9月到阿聯酋阿布扎比出戰2026亞洲足協23歲以下亞洲盃外圍賽，三人都不在此名單之上。入圍的包括陳俊樂、黃威、余在言、陳肇鈞與顏卓彬。

而剛加盟愛沙尼亞頂級聯賽的米高，早前因事退出港足U22，也不在大港腳之列。港足前線補選了本不入初選名單的洛迪古斯，鋒線人選還包括祖連奴、史提芬彭利拿、艾華頓、劉家喬、李小恆及安永佳。

洛迪古斯日前為東方上陣對傑志。（資料圖片）

港隊9月1日便會啟程前往泰國北碧府備戰，球隊先於4日鬥伊拉克，視乎戰果，再於7日參與季軍或冠軍戰，對手可能是泰國或斐濟。

港足初選36人名單：



守門員：葉鴻輝（東方）、謝家榮（大埔）



後衛：亞歷斯祖（上海海港）、周緣德（河南酒祖杜康）、杜度（理文）、陳晉一（上海申花）、費蘭度、尼高拉斯（大埔）、勞烈斯（延邊龍鼎）、賓紀文（深圳青年人） 、鐘樂安（東區）



中場：陳俊樂（傑志）、黃威 (理文）、余在言（石家莊功夫）、陳肇鈞、顏卓彬（大埔）



前鋒：祖連奴（傑志）、史提芬彭利拿（冠忠南區）、艾華頓、劉家喬（理文）、李小恆（山東泰山）、安永佳（深圳新鵬城）、洛迪古斯（東方）

