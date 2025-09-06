深圳行山｜漫步深圳最大瀑布群賞靚景！周末「打卡展覽」指南

周末假期來臨，深圳暴雨也迎來結束日期。不想待在家裏發黴，正好出門逛逛，觀雨後瀑布，打卡熱門展覽，才是周末的正確打卡方式。



1. 地鐵直達，市中心的森林瀑布

瀑布位於南山「深雲文體公園」網球場後面，按照登山入口的指示走進去，只需兩秒，壯觀清涼的瀑布就呈現在眼前。不用跋山涉水就能打卡瀑布，不愛運動的人也可以來。與瀑布面對面，耳畔只有嘩嘩的流水聲，煩惱也在此刻被全部沖走。當陽光與四濺的水花相遇，還能碰撞出夢幻的彩虹。來這裏，與好運見個面吧~

按圖看市中心森林瀑布風光！👇👇👇

沿着瀑布棧道拾級而上，步行大概5分鐘就能抵達「深雲谷」——位於塘朗山下的山澗溪谷，目前知道的人還不多，可以盡情感受山澗的寧靜與清涼。溪水不深，水質清澈，潺潺流水間，彷彿回到了小時候的夏天，在水流中玩耍、嬉戲、看蜻蜓...舒適愜意，滿滿的鬆弛感。

深雲谷位於溪流的下游，沿着深雲徑繼續走，一路溯溪而上，可以看到不同的溪谷景觀，還能偶遇好幾個小型瀑布。如果想要來這裏露營溯溪，建議往裏面多走一段距離，風景更美人也更少。

深雲瀑布：

路線：深雲文體公園登山口（看瀑布）—深雲谷（溯溪）

交通：地鐵7號線「深雲」站c口出——坐接駁車B742路2站抵達深雲文體公園（也可選擇步行/騎單車）——深雲文體公園網球場旁邊，按照「登山口」指示走進去就是瀑布



2. 馬巒山郊野公園，觀賞深圳最大瀑布群

馬巒山郊野公園應該是深圳最適合戶外新手玩水的地方了，這裏有深圳最大的野生瀑布群。從公園西北門進入，徒步10分鐘就能抵達碧嶺瀑布群，一路上都是蔭庇山林，潺潺流水，涼風習習。

順着溯溪路徑往山上爬，就可以看到不少瀑布流，如銀河瀑、千尺瀑、紫煙瀑、飛流瀑、九天瀑，路況也非常平緩，極適合休閒遊。如果是從公園北門進入，大概徒步30分鐘即可到達深圳最大瀑布，垂直落差約20米，雨季水量充沛時，輕鬆拍出瀑布傾瀉大片感。

距離瀑布愈近，空氣愈清爽，耳邊處處都是嘩嘩的流水聲，清澈的溪流也吸引了不少人在此溯溪抓螃蟹。

馬巒山碧嶺瀑布群

開放時間：06:00-18:00

地址：馬巒山郊野公園-西北門

交通：14號線錦龍站D口，轉公交833路/366路至馬巒山郊野公園，步行11分鐘至西北門



馬巒山大瀑布

開放時間：06:00-18:00

地址：馬巒山郊野公園-北門

交通：14號線錦龍站，打車約15分鐘至北門



3. 香港梧桐寨，一次性打卡四個瀑布

梧桐寨擁有香港最大瀑布群，也是香港「四大奇觀」之一。彷彿穿梭在現實版的綠野仙蹤，野生路線較多，適合有一定經驗的徒步愛好者。

井底瀑、中瀑、主瀑布、散發瀑......水流從高處傾瀉而下，與瀑布面對面，淋一場大自然裏野生的快樂。俯仰之間都是大自然的鬼斧神工，耳畔只有嘩嘩的流水聲，煩惱也在此刻被全部沖走。

時間充裕的小夥伴，也可以順便逛逛附近的城門水塘，它被稱為香港「小九寨溝」。湖水清澈見底，水面波光粼粼，彷彿置身於九寨溝秘境，在這裏發呆，吹風......完全被青山綠水所治癒。

環湖而行，一路上穿過森林、溪流，沿途都是林蔭路，伴着耳畔嘩嘩的流水聲，陽光從森林縫隙灑下來，大自然的治癒力在此刻具象化。

梧桐寨

路線：全程約12km，徒步大約6-7h

交通：

1. 福田口岸/羅湖口岸-太和站 或 大埔墟站

2. 大埔墟巴士總站-2號月台-九龍巴士64K-梧桐寨（約30min）

3. 萬德苑-梧桐寨瀑布（井底瀑-中瀑-主瀑-散發瀑）-梧桐石澗徑

4. 梧桐石澗徑-荃錦公路（麥理浩徑8段M145-M156）-大帽山郊野公園旅客中心-51路-荃灣地鐵站或終點站荃灣如心廣場（在附近覓食）-搭乘港鐵回深

Tips：建議穿徒步溯溪鞋，上半段會比較陡峭，會路過溯溪段。



城門水塘

路線：全程約7.5km，徒步大約4-5h

交通：福田口岸過關至香港，坐港鐵到沙田站，在沙田總站公交站坐47x/48x到可風中學站下車（3站），步行大概15分鐘到「城門郊野公園」

Tips：水塘一帶常有猴子出沒，但不會主動攻擊人；中途無補給，需自己帶水及食物。



以上瀑布均為往期素材，僅供參考，近期正處於雨季後觀賞期，可放心前往打卡。

周末「打卡展覽」指南

1. 華南最大「敦煌展」，一眼千年

近期於南山博物館開放的「大成敦煌——敦煌文化藝術大展」，稱得上2025年最不容錯過的藝術展之一，不僅可以欣賞到老祖宗的頂級藝術審美，還能帶你開啟一場莫高窟時空穿越之旅。

作為華南地區規模最大、展品最豐富、文物數量最多的敦煌文化藝術大展，彙集了205件/套珍稀展品，包括6個復原洞窟，4件臨摹彩塑，60件珍貴壁畫臨摹品，80餘件珍稀文物真跡，甚至有些展品在敦煌本地都看不到。

+ 2

本次展覽分為「絲路明珠」「佛國聖境」「人間萬象」「石室寶藏」「考古探秘」「眾心一念」六個板塊，結合實物與多媒體展示，帶你全方位感悟敦煌文化的藝術神韻。

本次展覽最大的亮點應該是6座復原莫高窟的特級保護洞窟，其中第3窟、第285窟都屬於平時進不去的特級洞窟，最古老第275窟系首次整窟數字化輸出。

+ 6

大成敦煌——敦煌文化藝術大展

展期：7.26-11.23

地點：深圳南山博物館二層二號專題展廳

交通：1/12號線桃園站B口

開放時間： 周二、三、四10:00-18:00（17:00後停入）；周五周六：夜場10:00-21:00

票價：成人98元｜學生68元（憑學生證）｜親子150元（1大1小）｜280元（2大2小）

Tips：買票後，需提前去「南山文體通」小程序預約場次



2. 杜甫畫像原型，80+大師真跡來了

還記得語文課本那張流傳甚廣的杜甫畫像嗎？其實是水墨大師蔣兆和的自畫像。

蔣兆和早年自修美術，教授西畫於中央大學藝術系等公私院校。抗戰時期北京淪陷，有感於民族的不幸，所作巨幅長卷《流民圖》震撼人心，堪稱中國現代美術史上現實主義里程碑式的鉅製。

《流民圖》、《杜甫》等代表作首次來深。80餘幅蔣兆和先生的經典原作，從描繪社會底層勞苦大眾的感人畫作，到展現新中國建設風貌的精彩創作，筆觸下的悲憫與希望，直擊心靈。

「的確，我十分珍愛屬於我的那條曲曲彎彎的荒草野徑，正是通過這條曲折的小路，我才認識到如此艱辛的人生。」一起走進蔣兆和的水墨世界，感受不同時代下不同人物的悲與歡吧～

蔣兆和：屬於我的荒草徑

展期：7.23-10.21

展覽地址：深圳市當代藝術與城市規劃館三樓A3展廳

交通：3號線少年宮站A2口直達

開放時間：周二至周日10:00—18:00（17:30停止入場；周一閉館，節假日另行通知）

票價：成人票35元/人、優待票25元/人（可進入官方公眾號「深圳市當代藝術與城市規劃館」購票）



3. 「戴珍珠耳環的LUNA」，重磅開展

深圳灣萬象城最近多了一幅「世界名畫」，LUNA聯名「莫瑞泰斯皇家美術館」打造了一場藝術奇妙之境，歡迎來到巨型貓咪王國！

「戴珍珠耳環的LUNA」主題展（深圳派提供）

+ 6

不愧是女明星LUNA！裝扮與《戴珍珠耳環的少女》同款頭巾與耳環更加優雅靈動了。繪畫喵/逛街喵/攝影喵/逛展喵，速來加入LUNA的藝術生活派對吧。在深圳灣體育館的下沉廣場，還能和「世界名畫」來張合照，感受古典藝術與現代美學的碰撞。

除了參加LUNA派對，別忘了去逛逛快閃市集的「露娜之家」，毛絨玩偶、名畫聯名飾品和《戴珍珠耳環的少女》官方周邊應有盡有。

「戴珍珠耳環的LUNA」主題展

展期：7.18-10月

地址：深圳灣萬象城春筍草坪

交通：地鐵11號線後海站M口，穿過地下通道直達商場

門票：免費打卡



【本文獲「深圳派」授權轉載，微信公眾號：best0755】