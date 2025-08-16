深圳行山｜夏日溯溪消暑必到西鄉河沿岸　走企龍山綠道賞360°綠植

穿梭在潺潺小溪裡，它有種未知的魔力，勾著人們心心念念想要再去。本期推薦：一處夏日避暑好去處。出發吧，去放鬆一下！



NO.1 夏日溯溪消暑好去處：西鄉河沿岸 開啟戲水模式

每年夏天，最愛去小溪裡玩水溯溪。脫掉鞋襪，泡進冰涼流淌的溪水中，是多麼暢意。西鄉河沿岸是目前最受歡迎的夏日溯溪勝地，河水清透，底部砂石清晰可見，無人打擾時，一群群小魚穿梭遊過，人與生態的和諧在此處顯現。

夏日溯溪消暑好去處：西鄉河沿岸 開啟戲水模式（ShenzhenWeekly提供）

玩法一：坐在溪邊，蹚蹚蹚

炎炎夏日，陽光炙烤著大地，此刻正是溯溪玩水的最佳時機。尋一處水緩陰涼的岸邊，樹蔭遮蔽著陽光，聽著嘩啦啦的流水聲，感受腳底的鵝卵石，開啟沉浸式蹚水！

在這裡，仿佛一身的疲憊都得以鬆懈，就這麼擺爛地待上一天，踢踢水，冰涼的水花濺落在身上，瞬間回到小時候！

玩法一：坐在溪邊，蹚蹚蹚（ShenzhenWeekly提供）

相關文章：深圳行山｜梧桐山下溯溪玩法多樣老少咸宜！消暑必去梧桐山河碧道

玩法二：尋找小魚小蝦，水底世界超治癒

沒想到這裡水不深，卻藏著好多蝦兵蟹將，定睛觀察，水裡都是一群群的小魚在到處穿梭。隨意一瞥，看到大家的桶裡都收穫頗豐。聽說，西鄉河一帶還能釣到雷龍、羅非、白條，甚至在上游的水庫，還能發現鰟鮍的影子，釣魚佬又要狂喜了！

玩法二：尋找小魚小蝦，水底世界超治癒（ShenzhenWeekly提供）

玩法三：沿著岸邊，走走停停

西鄉河碧道北起鐵崗水庫，河畔生長著芒草、紫荊花等天然植被景觀，周邊居民素日愛來西鄉河碧道散步騎行，空氣新鮮，配套設施齊全，累了隨時休息，是一條深受歡迎的寶藏運動路線。

周邊還環繞著企龍山公園、尖嵐山公園、平巒山公園等幾處自然生態公園，綠植環繞、空氣新鮮，是夏天不可多得的避暑好去處。

玩法三：沿著岸邊，走走停停（ShenzhenWeekly提供）

西鄉河碧道沿岸

地址：寶安區西鄉街道西鄉河沿岸

交通：距地鐵12號線寶田一路站A口，轉乘B834路公車至「鐵崗水庫西門站」；自駕 可導航至「西鄉河碧道」/「鐵崗水庫西門」



NO.2 寶安人的登山天堂360°綠植環繞

連綿多月的多雨時節也暫時告一段落，經歷了多日以來的高溫酷暑，大家都忍耐得很是辛苦，天氣一經好轉，便立刻生起踏青消暑的念頭。

這次的目的地鎖定在了企龍山足球公園，躲進樹蔭之中，尋覓自然野趣。山下還有河道小溪，俐落地脫掉鞋襪、摟起褲腳，走進小溪河道，體驗溯溪的無窮快樂。步行山林間，呼吸著新鮮的氧氣，心情都格外順暢。

相關文章：深圳行山｜馬巒山郊野公園瀑布之旅 落羽杉林溯溪玩水沖走暑氣

夏天的企龍山，可以這麼玩

1. 打卡綠道．騎行散步

先從步道出發，步道環繞著企龍山步步深入，整體起伏平緩，沒什麼強度，最適合來這晃蕩閒逛。周圍綠植花草圍繞，視野好、空氣佳，在這麼平靜美麗的環境下散步，身心都得到了放鬆。

+ 1

2. 打卡足球場．多個球場免費開放

企龍山足球公園以園內幾處球場最為聞名，球場均為標準比賽規格，設備齊全且完善，全天免費開放，無需預約，很適合大家組團來這裡踢球比賽，大人小孩在這裡都能玩得開心。

3. 打卡登山道．絲絲涼風環繞

企龍山園內設置了3條主要登山道，每條登山道難度不同，運動愛好者可以根據自身實力任意選擇。

企龍山登山道的亮點便是那蜿蜒盤旋在山林間的藍色天梯步道，藍色的配色在眾多公園中也極是罕見，藍色的天梯與碧綠的山林交相輝映，宛如一條垂落在山間的藍色飄帶，吸睛亮眼，小清新配色使人感受到滿滿涼意。

從企龍山足球公園出發：開啟消暑庇蔭之旅

周邊山林環繞，綠植濃度80%

攀著天梯，一路往「天際線」靠近，天梯被滿眼綠意包圍纏繞，鬱鬱蔥蔥格外壯觀，眼睛極度舒適。在登山途中，隨時駐足，都能領略到360°無死角的綠意環抱，與樹木共棲片刻，靜靜感受花草樹木散發的恬靜氣息。

周邊山林環繞，綠植濃度80%（ShenzhenWeekly提供）

不僅自然秀麗，還有亭台樓宇

這一路，除了秀麗的風景令人矚目，還有沿路偶遇的幾處亭台樓宇值得一提，山頂的藏龍閣是企龍山足球公園的「閃耀明星」，掩映在綠林之間，黃瓦紅柱更顯大氣端莊。

炎炎夏日，一路攀爬登山，想必格外艱辛，爬至山頂，可坐在連廊之中稍事休息，小坐片刻，再重新啟程，伴著絲絲涼風，回程的路也沒那麼難走。

駐足山頂，俯瞰「鋼鐵森林」

若是說沿途風景無限，那也只是零星一角，攀上山頂，才真是一望無際。山頂可遠眺近期大火的鐵崗水庫，水庫中的林子像一團團彼此獨立的小島；還有稍近些的城市樓宇大廈，各種景致交織，這一趟來得很值！

企龍山足球公園

- 地址：寶安區水庫路120號

- 交通：地鐵12號線寶田一路站A口，站外自行打車約20分鐘；（目的地離地鐵站稍遠，建議自駕或打車前往）



NO.3 新夏日聚點還能這麼玩

在我看來，夏天是個動詞，潺潺流動的小溪、自由自在的小魚、熱到融化的雪糕、呼呼轉動的扇葉……每一個關鍵字都充滿激情而熱烈。度過夏天的方法有很多，總有你喜歡的那一個，別浪費這個盛夏，去盡情感受它！

「運氣好的話，便能釣得盆滿缽滿啦」（ShenzhenWeekly提供）

【本文獲「ShenzhenWeekly」授權轉載，微信公眾號：hkmaimaijun】