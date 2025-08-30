深圳行山｜海山站出發步行25分鐘就到溯溪秘境　必打卡百米瀑布

本期再次來到海山站，解鎖鹽田新玩法，一起去森林暢快玩水吧！

⚠️蚊蟲多發期，出行注意嚴格防範！



從海山站出發！步行就能到的溯溪秘境

海山站作為深圳地鐵的流量擔當，除了眾所周知的燈塔圖書館、海景公園等一系列海邊景點以外，這期還將分享一種海山站新玩法，噔噔蹬——那就是，森林溯溪！

森林溯溪（ShenzhenWeekly提供）

深圳大大小小的溯溪地，weekly分享了個遍，這次將目光鎖定在梧桐山下，這處超冷門溯溪地不用長途跋涉，從地鐵站出發，只需25分鐘就能輕鬆抵達，話不多說，先出發吧！

躲開人群，飛瀑公園溯溪指南來了！

飛瀑公園位於梧桐山國家森林公園鴛鴦谷景區內，以天然溪谷和瀑布景觀為主，因為沒那麼出名，所以知道的人很少，它就像世外桃源一般，隱藏在恩上公路之下，這裏有小橋流水、蟬鳴綠茵，是鹽田難得的生態後花園。

夏天飛瀑公園溪水清涼乾淨，沿溪散步還可隨時邂逅幾處小瀑布群，淺灘區水勢平坦緩慢，適合親子玩水溯溪，其中整個公園林蔭遮蓋率高達90%，夏天出遊也不怕曬！

在前行過程中，一路上景緻豐富多彩，半路路過一處觀景平台，有護欄遮擋，在這裏就能看到幾處風景超別緻的半山腰瀑布，層級分明，尤顯壯觀。

一走進森林，就在路口遇到一處適合露營溯溪的小溪，上游水勢落差較大，形成了一處小瀑布。瀑布下剛好有一處空地，超級適合帶個野餐桌來這露營，流水沖刷着腳面，感受着瀑布濺落的水滴灑落在身上，清涼愜意；小朋友們也能在這打打水仗、玩玩水，家長不用擔心有危險。

瀑布下剛好有一處空地，超級適合帶個野餐桌來這露營，流水沖刷着腳面，感受着瀑布濺落的水滴灑落在身上，清涼愜意。（ShenzhenWeekly提供）

整個飛瀑公園內遍佈溪流瀑布，五步一處小溪，每一處都有超多玩法，雨季去就能收穫最佳遊玩體驗，站在岩石上，走在山間小路，感受清涼溪水沖刷過皮膚，比呆在空調房還讓人舒服。

夏日溯溪玩水之趣味玩法！打卡姿勢圖鑒

溯溪時必不可少的帶上一雙洞洞鞋，踩進清涼的溪水中，踩踩水、打打水仗，溪水格外清澈，涼意順着腳趾蔓延全身，水花四濺，瞬間驅散了暑氣。

鴛鴦谷內有多處淺水灘供小朋友們嬉戲玩耍，水流緩慢，建議帶上幾支水槍、釣魚網兜一起前往，讓小朋友們盡情享受一個肆意玩樂的暑假吧。

沿途風光（ShenzhenWeekly提供）

飛瀑公園與梧桐山國家森林公園連通，四面群山環繞，遠處觀景台還能看見鹽田港的遼闊海景，層巒疊嶂，每一口呼吸的都是新鮮涼爽的氧氣。

公園內樹木肆意生長，和別的公園不同，這裏更像是一座無人到訪的熱帶雨林，寂寥空曠是它的代名詞，在這不難見到紅色的蜻蜓、體型巨大的非洲蝸牛，漫步其中格外富有野趣。

邂逅幾處小橋流水，暫時休息聽蟬鳴

從森林中穿行出來，就能看到一座林間驛站矗立在半山腰，過路遊客可以在這暫作休憩，旁邊的池塘裏還發現了好幾條壯碩的錦鯉，小橋流水，別有韻味。

一路直上，打卡山頂恩上瀑布（ShenzhenWeekly提供）

從林間驛站出來，還可根據指示牌一路爬升至山頂的恩上水庫，期間大概需要30分鐘，不過一路地勢較為平坦，從公園中穿插過去十分有趣，溜溜達達到山頂感受更大落差的瀑布景觀。

另外，飛瀑公園全園寵物友好，有寵物的朋友可以帶着自家毛孩子一起出發了，因為人少，所以帶狗狗出行也不會被打擾；飛瀑公園的溪流源頭來自梧桐山，水質清澈乾淨，帶狗狗找個沒人的地方就能盡情玩耍啦！

生活再繁忙，要偶爾出門吸吸氧

不知不覺今年又到了8月，辛辛苦苦打拼大半年，是時候給自己好好放個假了。潺潺流水、樹木森林、清新好聞的雨後泥土味，都是能讓我放鬆下來的舒緩劑。追尋着自己的節奏，一步步深入其中，邁過一道道溪澗，心裏堆積許久的煩惱都排解掉了。

「飛瀑公園·溯溪指南」

地址/交通

🚶‍♀️：導航搜索：上善·梧桐苑

沿海山路朝恩上公路前行，快到恩上公路時轉右側小道；從鴛鴦谷景區進入；

🚇：地鐵2號線（8號線）海山地鐵站C出口；

開放時間：全天開放、無需門票、寵物友好



温馨提示

1. 建議雨後去溯溪，水勢大更好玩；

2. 做好防蚊措施，多備一套換洗衣物；

3. 雨後路滑，建議穿防滑舒適的鞋；

4. 自備食物與飲用水，不亂扔垃圾；

5. 禁止攜帶明火、卡式爐進入景區；



【本文獲「ShenzhenWeekly」授權轉載，微信公眾號：hkmaimaijun】