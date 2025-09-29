WTA香港公開賽10月維園上演 拉度簡奴來港 門票9.19公開發售
撰文：趙子晉

一年一度的WTA香港網球公開賽將在10月底於維多利亞公園網球場上演，在美網再度殺入四強的日本球手大坂直美（Naomi Osaka）宣布再度來港參賽，與世界排名18的澳洲球手卡薩堅娜（Daria Kasatkina）及菲律賓新星伊雅娜（Alexandra Eala）等球手爭冠，門票將在9月19日公開發售。
WTA香港網球公開賽將在10月25日至11月2日在維園網球場上演，賽會日前公布4名焦點參賽球手，去年來港但因傷無法出戰的大坂直美，今年再度參戰，這名27歲的日本球手最近回復勇態，在美網殺入四強，還有世界排名第18的卡薩堅娜﹑湯珍奴域（Ajla Tomljanović）及菲律賓新星伊雅娜。大會再公布第二波名單，拉度簡奴﹑包奧達﹑卡蓮絲卡雅等球手亦會參賽，而中國女子網球名將李娜繼上年再度擔任賽事總監。
今次賽事票價分兩種，一等門票售價由港元220元至970元；二等門票則由港元160元至760元，門票將在9月19日中午12時公開發售。香港公開賽首兩日（10月25﹑26日）的資格賽免費開放予公眾入場，而10月27日將舉行「全民參與星期一」，同樣免費入場。
WTA香港網球公開賽 2025
地點：維多利亞公園網球場
日期：2025年10月25日至11月2日
票價：港元$160至$970不等
售票平台：Klook，9月19日中午12時公開發售
焦點參賽球手：大坂直美﹑卡薩堅娜﹑湯珍奴域﹑伊雅娜﹑拉度簡奴﹑包奧達﹑卡蓮絲卡雅
