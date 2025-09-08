美網｜艾卡拉斯重返世一　力挫冼拿6奪大滿貫：見你比家人還多

美國網球公開賽男單決賽，當代「雙驕」艾卡拉斯（Carlos Alcaraz）與冼拿（Jannik Sinner）再次上演巔峰對決，結果由艾卡拉斯以盤數3：1（6：2、3：6、6：1、6：4）獲勝，職業生涯第2次捧起美網冠軍獎盃。



這場決賽是兩人今年第3度在大滿貫決賽交手，艾卡拉斯一開始就火力全開，憑出色的接發球及網前變化迅速奪得首盤。第二盤，冼拿加強攻擊，成功回敬破發並扳回一城。然而，艾卡拉斯在第三盤調整戰術，以強勁發球與節奏掌控再度壓制對手，僅讓冼拿拿下一局。第四盤，冼拿雖然極力反撲，但未能製造更多破發機會，艾卡拉斯在關鍵分把握極佳，最終以一記Ace球結束比賽，盡顯霸氣。

美網男單決賽：艾卡拉斯擊敗冼拿奪冠。（Getty Images）

今仗過後，艾卡拉斯重新登上「世一」寶座，取代維持了65週的冼拿。對於擊敗宿敵捧起冠軍獎盃，艾卡拉斯在頒獎禮上感性地說：「我見到你比家人還要多，能與你在場上分享一切，真的很棒。」他同時感謝團隊與家人的支持：「我的每一個成就是屬於大家的，你們不僅讓我在專業上更進步，也幫助我在做人上成長。能有你們在身邊，我感到非常幸運。」

整屆美網賽事中，艾卡拉斯的發球表現尤其出色，幾乎沒有給對手太多破發機會，這正是他於溫網不敵冼拿後努力改進的環節。今年四大滿貫，冼拿贏得澳網與溫網，艾卡拉斯則獲得法網及美網冠軍，各界都相信這對新世代網壇宿敵，將繼續主宰網壇一段時間。

冼拿賽後發言亦十分大方，他說：「恭喜Carlos和你的團隊，你們今天做得比我好。我已經盡了全力，真的沒法做到更多了。」他在今年拿下澳網與溫網冠軍，雖今仗表現略顯掙扎，但仍保持高水準競爭力，並強調會繼續努力回到更高位置。