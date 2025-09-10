世界盃外圍賽｜夏蘭特轟5球率挪威大勝　C朗追平入球紀錄

挪威及葡萄牙於世界盃外圍賽分途取勝，前者憑射手夏蘭特（Erling Haaland）狂入5球，以11：1大炒摩爾多瓦；後者險勝匈牙利，40歲的C朗（Cristiano Ronaldo，又譯C羅）再度取得入球。



主場出擊的挪威火力全開，夏蘭特首度在國家隊單場豪取5球，在今屆外圍賽累積9球，是暫時入球最多的球員。這位25歲的曼城前鋒，為國家隊上陣45場已攻入48球，其中今仗是他第5次上演帽子戲法。隊長馬田奧迪加特（Martin Ødegaard）亦有入球，協助挪威大勝一場。

世界盃外圍賽，挪威主場以11：1大勝摩爾多瓦。（路透社）

挪威在I組5戰全勝，與少踢一場的意大利拉開6分差距。由於只有小組首名能直接出線，挪威在6月時主場以3：0擊敗意大利，如果繼續順利擊敗其他較弱對手，11月最後一輪比賽作客意大利時將擁有頗大優勢。挪威自1998年世界盃及2000年歐國盃後一直止步外圍賽，夏蘭特及奧迪加特亦從未踢過國際大賽，今次機會對他們意義重大。

另一邊廂，葡萄牙則作客以3：2險勝匈牙利，其中C朗在下半場射入12碼，追平危地馬拉前鋒Carlos Ruiz保持的世界盃外圍賽39個入球紀錄，並將國際賽入球增至141個。儘管主隊末段一度追平，但簡些路（Joao Cancelo）的入球助葡軍最終險勝，兩戰全勝暫居F組榜首。