羽毛球香港賽︱安賽龍休戰半年香港復出　體院練波向年輕球手訓話

丹麥球王安賽龍（Viktor Axelsen，又譯：艾素臣）為治理背部傷患，足足休戰半年，甚至錯過上月底的世界羽毛球錦標賽。他復出的第一戰，正是今日起在紅磡香港體育館上演的世界羽聯（BWF）香港羽毛球公開賽。

為備戰賽事，安賽龍早前已來港操練，並上載影片，當中他訓斥跟他對練的本地年輕球手，留言語重心長指：「我知道我的話可能有點嚴厲，但良藥苦口」。



安賽龍休戰半年，即將在香港賽復出。對上一次比賽已是今年3月全英賽。（Getty Images）

連贏東京及巴黎兩屆男單羽毛球金牌的安賽龍，對上一次出賽已是今年3月的全英賽，他受傷患困擾下首圈負台灣球手易出局。31歲的他近年長期受背部傷患纏繞，為延續生涯及再次在「無痛」狀況下作賽，在全英賽後接受手術。

他成功的生涯，有賴另一半、昔日同為羽毛球手的Natalia Koch Rohde互相扶持，二人在2011年訂婚，育有兩個女兒，可是今年8月安賽龍公布他與Natalia已「和平分手」。他休戰半年，錯過8月下旬在巴黎舉行的世錦賽，並選擇在今日開賽的香港公開賽復出賽場。

安賽龍上載在港訓練影片，向陪他練習的年輕球員訓話。（Facebook截圖）

安賽龍體院練波向年輕球手訓話

近日他上載一段在香港體育學院訓練、長達3分42秒的影片，兩位香港年輕球手陪他練習，完成練習後安賽龍指點對面場區的球手，「我的優點是什麼？是我的擊球。如果後場回球太低或太平，我擊球的時候便會很舒服，你要打高一些。」他之後續稱，「你在後場時要準備好，等待好的機會，要去想對手的位置，要想下一球做什麼。」

安賽龍語重深長地說，「為達到最高水平，比賽發揮最高水平，訓練時不能偷懶。」又反問：「偷懶怎樣贏冠軍？對手會超越你」，並續稱，「每次熱身、訓練都要做到最好……要相信自己，每一天都要認真訓練。」

「訓練時認真對待每一個球，比賽時球才會『回報』你」

他在帖文中以中英對照說，「I know my speech might be a bit serious and strict but trust me, this is only to help them to reach their fullest potential. 加油 and thanks for the sparring」，「我知道我的話可能有點嚴厲，但良藥苦口。正是因為我相信你們有無限的潛力，我才願意說這些。訓練時認真對待每一個球，比賽時球才會『回報』你。謝謝你們陪我打球，也謝謝你們願意聽我說這些。一起加油！」