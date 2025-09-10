羽毛球香港賽｜伍家朗力戰70分鐘遭逆轉　親友未能入場支持留憾

世界羽聯（BWF）香港羽毛球公開賽繼續在紅磡香港體育館上演，港隊先後出擊，當中男單的伍家朗在領先一局下，遭日本球手渡邊航貴逆轉，他坦言關鍵球可以處理更好，並對於早上出戰而留憾。



香港羽毛球公開賽第二日，港隊共有10個單位登場，力爭出線，當中男單的伍家朗率先登場，與日本球手渡邊航貴爭晉級。伍家朗首局初段一度落後2：6，隨後連取6分反超前，並乘勢以21：14先取一局。兩人次局爭持激烈，伍家朗後段曾經領先，渡邊及時發力以21：19追成平手。伍家朗在決勝局中段領先，惟換場後被渡邊反先，這名港將未能維持好局，最後以18：21遭逆轉，首圈止步。

伍家朗。（趙子晉攝）

「我覺得自己發揮不太好，尤其是在第二局領先時，有幾球關鍵分後場處理有點太心急，效果未如理想，失誤增多，可以處理得更好。」伍家朗賽後如此總結。

伍家朗今場力戰70分鐘，紅館看台不時傳來「家朗加油」的打氣聲，家朗賽後向現場球迷揮手致意。伍家朗一仗被安排在一號場第4場出賽，完場也只是中午12時左右，場內約3成球迷入場，他坦言有點遺憾，「因為早上出賽，本身預料入場支持我的親友還未放工，所以未能入場，都有一點可惜，始終香港公開賽可能我打一年少一年。」

無緣在親友面前獻技，伍家朗坦言有點可惜。（夏家朗攝）

31歲的伍家朗坦言，運動員生涯既短暫又未能預料，打一年少一年是不爭的事實，「如今我當然想繼續參賽，但運動員生涯很多事情說不定，可能幾個月後自己心態有變，所以現時盡力打好每一個比賽，一步一步地做好自己，直至自己覺得足夠的一刻。」

伍家朗坦言香港公開賽打一年少一年。（夏家朗攝）

渡邊航貴力戰70分鐘過關。（夏家朗攝）

盧善恩（Happy）同樣在一號場出戰，挑戰中國頭號種子王祉怡。Happy首局一度落後7分，其後急起直追，更曾經反超前15：14，惜盧善恩未能乘勢拿下首局，以18：21落後。盧善恩換場後初段繼續緊追對手，惟下半局被對手拉開比分，以13：21再輸一局，未能突破首圈。

盧善恩首圈鬥王祉怡惜兩局落敗。（趙子晉攝）

面對高排名的球手，盧善恩自覺差距收窄，在信心還是差一點點，「（首局）追上來一段很堅定，當我追平後，突然間不夠肯定自己，關鍵分時心神飄走了，失誤次數增多，分差就愈來愈大，所以今場都很可惜。」

王祉怡。（趙子晉攝）

香港羽毛球公開賽香港隊9月10日成績



女單32強 盧善恩 0：2 王祉怡（中國）

混雙32強 張世成／朱穎姿 0：2 高家炫／吳夢瑩（中國）

男單32強 伍家朗 1：2 渡邊航貴（日本）

女雙32強 歐陽穎芝／葉心悠 0：2 志田千陽／五十嵐有紗（日本）

女雙32強 彭皚淇／黃心悠 0：2 R彭達／S彭達（印度）

