台維斯盃｜港隊隊長樂見香港掀網球熱　黃澤林大滿貫經驗有幫助

香港隊在今周末即將在維多利亞公園網球場出擊，出戰台維斯盃世界II組，主場鬥烏茲別克，今日（11日）兩軍隊長見記者。黃澤林（Coleman Wong）近期創下佳績，香港掀起一股網球熱，不少香港球迷亦十分關注今次台維斯盃，香港隊隊長余曉東樂見這現象，並指這是球員們的推動力。



台維斯盃今周末上演，兩軍隊長今日在維園見記者。（梁鵬威攝）

網球｜黃澤林周末戰台維斯盃 港隊鬥烏茲別克 Now TV現場直播

香港網球隊今周末將在維園網球場出戰，在台維斯盃世界II組主場鬥5號種子烏茲別克，力爭躋身世界I組。港隊今次以老帶新，代表港隊11年的黃俊鏗，與黃澤林、鄭肇致、王子夫、朱鍇泓出戰。港隊隊長余曉東指今次隊伍充滿新臉孔，坦言需要吸收更多實戰經驗。

從美網到台維斯盃，黃澤林希望坐滿維園網球賽，再度感受球迷熱烈的氣氛。（路透社）

黃澤林早前在美網殺入第三圈，這名21歲網球新星人氣急升，香港同時掀起一股網球熱，台維斯盃同樣受惠，今次台維斯盃的門票僅15分鐘一掃而空，注視程度遠超以前，余曉東當然樂見這現象。「如今網球獲得更多人認識，多得黃澤林及其他球手在外面參加比賽，對香港網球發展無疑是好事。我們希望（周末）坐滿維園，因為球員十分需要球迷的支持。」

香港近期掀起網球熱，余曉東當然樂見這現象。（梁鵬威攝）

余曉東認為，獲得更多港人注視，對港隊球員是推動力，「台維斯盃以往在香港沒太多人談論，現時更多人關注，對球員們當然是推動力，他們感覺興奮，就如Coleman所說，搏盡無悔，全力以赴。」

黃澤林再披港隊球衣，當然是今次台維斯盃的焦點所在，余曉東認為即使他戰績愈來愈好，也不會為球隊添加壓力，反而可以幫助團隊，「台維斯盃是不一樣的賽事，球員們甚少以團隊姿態出戰，這種體驗又是與別不同。我不認為Coleman的成績增加其他隊友壓力，Coleman在有壓力的情況發揮更好，而他在觀眾多的不會因為成績好，而他在多人場館下出戰有經驗，相信可以分享予一眾隊友。」

烏茲別克隊長伊斯托明過往曾在大滿貫擊敗祖高域。（梁鵬威攝）

烏茲別克隊長伊斯托明（Denis Istomin）的來頭同樣不少，曾經在2017年澳網爆冷擊敗祖高域，他在退役後繼續留在隊中，協助烏國的網球發展。伊斯托明早在3年前已認識黃澤林，當時在西班牙已得知這名港隊新星，他盛讚Coleman進步神速，被問到如何應付黃澤林時，他大賣關子，笑言比賽當日就會知道。