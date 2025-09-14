台維斯盃｜港隊3：1挫烏茲別克　黃澤林獨取兩分　維園紅海依舊

台維斯盃世界II組香港對烏茲別克，經過首日後，兩軍打成1：1平手，今日（14日）繼續在維多利亞公園網球場決勝負。香港隊由黃澤林夥拍黃俊鏗出戰雙打，「黃黃配」直落兩盤驚險取勝，加上Coleman在單打同樣2：0擊敗對手，港隊以3：1鎖定勝局。



（夏家朗攝）

台維斯盃︱黃澤林主場輕鬆取勝 維園一片紅海 港隊暫和烏茲別克

香港隊在台維斯盃世界II組主場出戰，惡鬥5號種子烏茲別克，港隊首日由黃澤林輕取福明（Sergey Fomin），惟緊接登場的王子夫不敵蘇丹諾夫，雙方打成1：1平手，在第二日決出勝負。

黃澤林早前在美網歷史性打入第三圈，今次台維斯盃亦掀起撲飛熱。周日時有白雲，陽光同樣熾熱，無阻一眾港隊球迷穿上紅衫入場。開波前半小時，維園外已聚集不少準備入場的球迷，早上11時開波時已坐了維園網球場近7成的位置，文體旅局局長羅淑佩、體育專員蔡健斌、香港拳手曹星如等亦是座上客。球迷們別出心裁，展示不同的應援橫幅，為香港隊打氣。

文體旅局局長羅淑佩、體育專員蔡健斌、全運會統籌辦公室主任楊德強亦是座上客。（夏家朗攝）

黃澤林與師兄黃俊鏗率先登場，與烏茲別克的福明／蘇丹諾夫爭奪關鍵的第三場雙打。香港隊先由黃澤林發球，首局即被烏茲別克打破發球局，維園球迷同樣熱烈打氣，高呼：「Let's Go Hong Kong Let's Go！」

直至第8局，「黃黃配」連取4分，把握破發機會追成4：4，Coleman緊接極速保發。港隊愈戰愈勇，第12局再度在烏國發球局施壓，即使錯過第一次「Set Point」機會，戰至「刁時」後再有機會，黃俊鏗網前攔截得手，港隊首盤以7：5反勝。

（夏家朗攝）

第二盤，維園網球場入座率近9成「黃黃配」延續氣勢，第2局隨即破發，港隊一度領先3：0，惟隨後黃澤林的發球局再被破，雙方打成3：3平手，戰局回到最初。第9局，黃澤林的發球局連番開出靚波，穩穩保發，黃俊鏗同樣艱苦保發，賽事打成6：6進入「Tie Break」。香港隊細分一度落後2：5，黃黃配連取4分重拾優勢，雙方其後拉鋸，結果Coleman開出Ace球奠勝，港隊細分贏9：7，直落兩盤驚險贏波，場數領先2：1，維園全場歡呼。

（夏家朗攝）

（夏家朗攝）

完成雙打後，黃澤林休息20分鐘再戰單打對蘇丹諾夫，Coleman未見疲態，發球持續有威脅，並兩度打破對方發球局，首盤以6：2先拔頭籌。黃澤林次盤再兩度破發，結果以6：2再下一城，助香港以場數3：1鎖定勝局，香港隊將晉級明年2月的世界I組附加賽。