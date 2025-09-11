羽毛球香港賽第四日焦點賽程　鄧謝配壓軸登場　志田千陽鬥同鄉

香港羽毛球公開賽進入第四日，香港隊混雙組合鄧俊文／謝影雪周五（12日）晚上再登場，鬥印尼組合爭入4強。另外，日本人氣女雙組合志田千陽／五十嵐有紗與日本同鄉爭晉級。

香港羽毛球公開賽9月12日焦點賽程

一號場（早上11時開賽）
第1場　女單8強　拉查諾（泰國）對 韓悅（中國）
第3場　女單8強　林湘緹（中華台北）對 宮崎友花（日本）
第6場　男單8強　波波夫（法國）對 駱建佑（新加坡）
第7場　混雙8強　渡邊雄太／松友美佐紀（日本）對 托夫特／瑪格倫（丹麥）
第8場　混雙8強　鄧俊文/謝影雪（香港） 對 亞南／賈米爾（印尼）

二號場（早上11時開賽）
第1場　女單8強　王祉怡（中國）對 高昉潔（中國）
第2場　女雙8強　吳佩琪／張湄鑫（馬來西亞）對 陳康樂／蒂娜（馬來西亞）
第5場　女雙8強　志田千陽／五十嵐有紗（日本）對 岩永鈴／中西貴映（日本）
第7場　男單8強　梁峻豪（馬來西亞）對 李詩灃（中國）
第8場　男單8強　周天成（中華台北）對 法漢（印尼）

三號場（晚上6時40分開賽）
第3場　混雙8強　蔣振邦／魏雅欣（中國）對 郭新娃／陳芳卉（中國）
第4場　混雙8強　許邦榮／鍾舒韻（馬來西亞）對 馮彥哲／黃東萍（中國）

