羽毛球香港賽第四日焦點賽程　鄧謝配壓軸登場　志田千陽鬥同鄉

香港羽毛球公開賽進入第四日，香港隊混雙組合鄧俊文／謝影雪周五（12日）晚上再登場，鬥印尼組合爭入4強。另外，日本人氣女雙組合志田千陽／五十嵐有紗與日本同鄉爭晉級。



香港羽毛球公開賽9月12日焦點賽程



一號場（早上11時開賽）

第1場 女單8強 拉查諾（泰國）對 韓悅（中國）

第3場 女單8強 林湘緹（中華台北）對 宮崎友花（日本）

第6場 男單8強 波波夫（法國）對 駱建佑（新加坡）

第7場 混雙8強 渡邊雄太／松友美佐紀（日本）對 托夫特／瑪格倫（丹麥）

第8場 混雙8強 鄧俊文/謝影雪（香港） 對 亞南／賈米爾（印尼）



二號場（早上11時開賽）

第1場 女單8強 王祉怡（中國）對 高昉潔（中國）

第2場 女雙8強 吳佩琪／張湄鑫（馬來西亞）對 陳康樂／蒂娜（馬來西亞）

第5場 女雙8強 志田千陽／五十嵐有紗（日本）對 岩永鈴／中西貴映（日本）

第7場 男單8強 梁峻豪（馬來西亞）對 李詩灃（中國）

第8場 男單8強 周天成（中華台北）對 法漢（印尼）



三號場（晚上6時40分開賽）

第3場 混雙8強 蔣振邦／魏雅欣（中國）對 郭新娃／陳芳卉（中國）

第4場 混雙8強 許邦榮／鍾舒韻（馬來西亞）對 馮彥哲／黃東萍（中國）

