意甲｜凱倫外借拿玻里地標戰建功　曼聯球迷：我哋真係被詛咒咗

由曼聯外借至意甲拿玻里的丹麥前鋒凱倫（Rasmus Højlund）迎來好開始，在地標戰就取得入球，助球隊作客以3：1擊敗費倫天拿，重返意甲榜首。



今仗賽事雙方陣容中有不少球員曾效力英超曼市雙雄，例如拿玻里有凱倫、奇雲迪布尼（Kevin De Bruyne）及麥湯米尼（Scott McTominay），為費倫天拿把守最後一關的則是迪基亞（David de Gea）。

意甲 費倫天拿1：3拿玻里。（Getty Images）

比賽初段，迪布尼操刀射入12碼，6分鐘即為拿玻里先開紀錄。8分鐘後，史賓亞蘇拿（Leonardo Spinazzola）送出直線妙傳，接應的凱倫單刀面對迪基亞，冷靜右腳射地波遠柱入網，為球隊拉開至2：0，首度為新球會披甲即取得入球。換邊後雙方各入一球，拿玻里順利全取三分，開季以來3戰全勝，並以得失球壓過祖雲達斯，重新登上榜首。

有外國媒體在賽後隨即跟進網上反應，《goal.com》形容曼聯球迷「如預期地」怨聲載道，有人直言「原來問題出在曼聯」，亦有球迷拿新加盟的錫斯高（Benjamin Šeško）比較，諷刺領隊阿莫林需要600年時間才會派他正選上陣，更有人感嘆「凱倫首戰就入波？我哋真係被詛咒咗」，盡顯無奈之情。