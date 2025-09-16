田徑世錦賽｜杜普蘭蒂斯突破6.30米再破世績　重演奧運經典一幕

「如果我說『我沒想過與6.30米調情』，那肯定是大話，我覺得這是有可能。」屢破男子撐竿跳世界紀錄的瑞典名將杜普蘭蒂斯（Armand Duplantis）賽前如此說道。

剛在上月刷新世績的杜普蘭蒂斯，周一（15日）踏上東京國立競技場，即使接近晚上11時，全場依然坐無虛席，欣賞這名「鳥人」突破6.30米大關，生涯第14次打破世界紀錄，並重演巴黎奧運與未婚妻的經典一幕。



世界田徑錦標賽第三日，焦點落在男子撐竿跳，瑞典的杜普蘭蒂斯亮相東京國立競技場，這名瑞典名將上月在匈牙利刷新自己所擁有的世界紀錄，今次賽前揚言挑戰6.30米。

男子撐竿跳決賽在晚上舉行，只有杜普蘭蒂斯與希臘的卡拉利斯（Emmanouil Karalis）超越6米，金﹑銀牌篤定落在二人身上，杜普蘭蒂斯輕鬆跳過6.10米，卡拉利斯嘗試6.15米不果，屈居亞軍，其後時間變成杜普蘭蒂斯的表演時間。

東京國立競技場的所有觀眾注視着撐竿跳跑道﹑全場唯一進行的項目，所有觀眾為他打氣，杜普蘭蒂斯頭兩跳僅僅觸竿。最後一跳，杜普蘭蒂斯在全場集氣下成功過竿，接近晚上11時的國立競技場再陷入瘋狂，這名瑞典「鳥人」生涯第14次刷新世界紀錄，亦是今年的第4次。

（路透社）

