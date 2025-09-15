田徑世錦賽︱百米男女新飛人誕生　最強媽媽費莎最後一戰跌出三甲

世界田徑錦標賽第二日賽事焦點，當然是男、女百米飛人決賽，一眾上屆冠軍、奧運冠軍全數落馬，由新面孔取而代之。

牙買加一眾短跑好手在巴黎奧運表現令人失望，今屆世錦賽獲傳奇跑手保特親身到場加持，果然特別「醒神」，一眾新星湧現並獲佳績。



美國的傑佛遜擊敗一眾強手成為百米女飛人。（路透社）

美國24歲女飛人首當主角

今屆女子百米飛人決賽，關注度不下男飛人——38歲的5屆冠軍得主、地上最強媽媽費莎（Shelly-Ann Fraser-Pryce）事先張揚今仗是她職業生涯最後一戰；上屆世錦賽金牌得主莎卡莉李察臣（Sha'Carri Richardson）早前在機場因出手打男友鬧出風波，她的一舉一動亦備受注目。另一焦點當然是巴黎奧運爆冷奪冠的加勒比海小國聖盧西亞（Saint Lucia）選手艾菲特（Julien Alfred）。

星光熠熠的決賽，發光發亮的卻非一眾巨星，而是美國的傑佛遜（Melissa Jefferson-Wooden）。這位24歲選手衝刺凌厲，以10.61秒奪冠，更寫下世錦賽女子100米新紀錄，也是歷來第四最快的百米女飛人。巴黎奧運100米決賽，她在艾菲特和李察臣身後得銅牌，今次終於輪到她做主角。

傑佛遜寫下世錦賽紀錄奪冠。（路透社）

最強媽媽費莎生涯終極戰跌出三甲

牙買加再有新星誕生，21歲小將克萊頓（Tina Clayton）以10.76秒得銀牌，奧運金牌得主艾菲特以10.84秒得銅牌。連續兩屆世錦賽100米銀牌得主、另一牙買加選手積臣（Shericka Jackson）三甲不入，以10.88得第四，「新花蝴蝶」李察臣以10.94秒得第五，衛冕失敗。

至於賽前聲言今場是她「最後一戰」的牙買加名將費莎（Shelly-Ann Fraser-Pryce），以 11.03秒得第六名。

施維爾（左）終擺脫大賽失準宿命奪冠。（路透社）

牙買加跑手去年巴黎奧運決賽包尾 終擺脫宿命奪冠

女飛人決出後不足10分鐘，輪到男子組登場，焦點落在巴黎奧運兼上屆世錦賽冠軍賴奧斯（Noah Lyles）身上，不過今次有兩位牙買加選手較他更快，賽前已獲「大師兄」保特看好的施維爾（Oblique Seville）跑出9.77秒個人最佳成績封王，他的同鄉湯臣（Kishane Thompson）以9.82秒獲亞軍，繼巴黎奧運後再獲銀牌，賴奧斯則以9.89秒摘季。

施維爾一直身處頂級跑手之列，可是每逢大賽總是表現失準，最明顯例子正是一年前的巴黎奧運男子100米決賽，他以9.91秒成績在8位決賽選手中敬陪末席。今次世錦賽他在初賽因起跑失誤，幾乎錯過準決賽，憑後勁獲得小組第三名晉級後，準決賽正常發揮跑出9.86秒入決賽，終把潛能發揮出來跑出生涯最佳一仗。

賴奧斯十分享受賽事，賽後跟觀眾互動。（路透社）

賴奧斯摘銅開心大玩「龜波氣功」

施維爾在生涯最大勝仗過後感謝保特，「能獲保特看我比賽，是我的榮幸。我們是下一代（跑手）。」他的教練正是在牙買加桃李滿門，也是保特的前教練米斯（Glen Mills）。

施維爾稱，「感覺實在無與倫比，對上一次牙買加贏得世錦賽百米男飛人已是2016年（編按：應為2015年），並且是由保特贏得。能贏得金牌我真是很開心，證明自己是個真正的競爭者，展現出我的韌力，鬥志與決心。」

賴奧斯未能衛冕，卻未損興致，頒獎禮後如常跟觀眾互動，笑着再次施展「龜波氣功」。