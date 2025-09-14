田徑世錦賽︱美女跑手以為未跑完　衝線錯愕畫面瘋傳入三甲創歷史

2025世界田徑錦標賽女子馬拉松出現有趣一幕，代表烏拉圭的柏特寧（Julia Paternain）進場衝線後仍懵然不知，當工作人員提示她已完成賽事時，她還是一臉茫然，顯得不知所措。

其實她不止順利完成，還獲得第三名，為烏拉圭奪得歷來首面田徑世錦賽獎牌，這個擁有3本護照和1張綠卡的女將，寫下歷史一頁。



烏拉圭跑手柏特寧（Julia Paternain）衝線後仍一臉錯愕。（路透社）

馬拉松女將衝過終點還以為未完

賽後她說：「我好驚那不是終點」，笑着憶述當時的心路歷程，馬拉松選手要回到國立競技場衝線，「我以為還要跑多400米（一個圈），我不能相信，直到其中一個工作人員告訴我已完成比賽。」

這位今年才改為代表烏拉圭出賽的美女選手，當時亦不知道自己已改寫這個南美國家田徑歷史新一頁，奪得烏拉圭歷來首面成年田徑世錦賽獎牌。

柏特寧為烏拉圭奪得歷來首面成年田徑世錦賽獎牌。（路透社）

生涯一度陷入混亂 探朋友意外重啟對跑步熱愛

柏特寧在英國成長，參加中學學界越野跑賽事，是個有天份但不是獎牌滿身的天才。之後移居美國讀書及參加NCAA大學學界賽事，跑步生涯發展並不順利，「我在大一那年能夠出戰NCAA，然後陷入一片混亂。」發展腳步受新冠疫情打亂，而轉校、轉教練亦令她感到不確定，最終選擇暫停系統訓練。

大學畢業後，感到一切茫然，住在加州的她決定在家工作，在沒有教練下自行訓練，「正如其他畢業生一樣，我尚在未搞清生活是什麼回事。」直到探訪一個住在亞利桑那州山城弗拉格斯塔夫（Flagstaff）的朋友，她受當地高原、山徑和跑步社群吸引，並遇上教練Jack Polerecky與太太Dani，連結另一長跑教練James McKirdy的跑團，「我開始再次享受跑步。」

初馬即破全國紀錄 賽前完全無想過世錦賽獲獎

「我參加一次10哩比賽，然後是一次半馬拉松，於是我想：OK，或許我想嘗試跑一次馬拉松。」今年3月初戰馬拉松，柏特寧的成績連自己也意想不到，她跑出2小時27分09秒，寫下烏拉圭新紀錄，並為她帶來一張世錦賽入場券。

來到東京，比賽前一晚她跟教練商量，「我們定下3個目標，C目標只是完成，因為天太熱和潮濕；B目標進入前30名，A目標是入前8名，就是這樣。」她坦白說，對於獎牌，「完全無想過」（Not even on the radar）。沒有獎牌的壓力，或許有助她發揮，她承認：「如果我知道的話，或許會感到緊張……但我不知道，所以只是一直在跑。」

「我只是確保自己跑得聰明，沒有去想名次」

她未理會成績和對手，按着自己的節奏邁步向前，接近半程時她仍看到前面有10至15個跑手，「慢慢地那個集團開始散開，我只是在確保每一哩速度保持穩定。每個人都可以做他們想做的事，我不在乎。我只是在跑自己的比賽，我在哪個名次完成，便是完成。」

她以為自己得第五或六名，從未想過晉身三甲，多次重申：「我完全不知道」，「我只是確保自己跑得聰明，沒有去想名次。」她笑稱，「我非常震驚，所以影片中的我看來非常困惑。」

柏特寧衝線一刻。（路透社）

3本護照與1張綠卡 改寫烏拉圭田徑歷史

這位25歲女將第二次跑馬拉松已是今屆世錦賽，她以2小時27分23秒，僅次在前面接近鬥足全程的兩大名將謝普捷捷（Peres Jepchirchir）及艾絲花（Tigist Assefa）得第三名。她目前在女子馬拉松世界排名288，能夠踏上世錦賽頒獎台，連她自己也感到難以置信。

她的故事不止於此，「我有3本護照和1張綠卡，我在墨西哥出生，家人全部來自烏拉圭。我2歲起在英國長大，之前曾代表英國出戰U23歐洲錦標賽，現在我代表烏拉圭。」

柏特寧今年3月才在美國首戰馬拉松。（IG）

不喝瑪黛茶但熱愛烏拉圭

她說轉籍純粹出於個人原因，並以西班牙語稱：「我流着烏拉圭人的血」（mi sangre es uruguaya）。父母在當地出生，仍有很多親戚身在烏拉圭，柏特寧自小已常常回祖國度假，即使笑稱，「我不喜歡喝瑪黛茶」，卻強調，「那是一件事，除此之外我是個烏拉圭人。」

烏拉圭是個人口不足350萬的國家，足球可能是最擅長的運動，早年兩奪世界盃和奧運金牌，最著名的運動員基本上都是足球員，蘇亞雷斯、卡雲尼舉世知名，田徑場上鮮會看到有代表出場。柏特寧一戰成名，支持她的留言如雪粉飄至，一躍成為國家田徑英雄，她希望用自己的例子證明，「任何人只要努力都能夠做到。」

柏特寧希望以自己的例子證明，任何人只要努力都能做到。（路透社）

「任何人只要努力都能夠做到」

突然寫下意外佳績，殺她一個措手不及，談到未來目標，只好回應：「老實說，我不知道。原本的目標是來這裏（參加世錦賽），如果一年前你問我會否跑馬拉松，我會說不。」未來只能見步行步，較長遠的目標是2028洛杉磯奧運，惟一切尚未有定案。

對於這個在墨西哥出生，英國成長，美國受訓，內心流着烏拉圭血液的跑手，一切實在來得太快，她尚未有時間消化一切，她一臉震驚的畫面真實反映內心感受。不過作為一個只得25歲，頭兩次跑馬拉松已連創佳績的跑手，她的成長確是值得期待。