田徑｜杜普蘭蒂斯第13次破撐竿跳世績　再推前1厘米揚威匈牙利

瑞典撐竿跳名將杜普蘭蒂斯（Armand Duplantis）在匈牙利田徑大獎賽，再度「違反」地心吸力，跳出6.29米，再將世界紀錄推前1厘米，從2020年至今第13次打破世績。



杜普蘭蒂斯再度在匈牙利刷新自己擁有的世界紀錄。（新華社）

25歲的瑞典撐竿跳名將杜普蘭蒂斯，在布達佩斯出戰匈牙利田徑大獎賽，當希臘的卡拉利斯（Emmanouil Karalis）在兩次試跳6.11米後退賽。杜普蘭蒂斯今年6月中在斯德哥爾摩跳出6.28米﹑再打破世界紀錄，他直接挑戰6.29米，兩次試跳後順利過杆，杜普蘭蒂斯立即跑向女朋友與家人慶祝。

杜普蘭蒂斯在2020年2月初次打破世界紀錄後，至今在6年內第13次刷新世績，每次將世界紀錄推前1厘米，今次亦是2025年第3度破紀錄。

杜普蘭蒂斯跳出6.29米，生涯第13次打破世界紀錄。（新華社）

杜普蘭蒂斯在周一（11日）錯過大部分的記者會，他笑言自己需要好好學習時間管理，並且預告「以表現來彌補（遲到）」，結果他兌現承諾。杜普蘭蒂斯賽後再向現場的觀眾致意，「我十分喜愛匈牙利，跑道十分出色，現場氣氛又十分熱烈，我希望未來再有機會回來。」