亞冠盃2免費直播HOY香港時間表｜東方作客大阪飛腳 深夜仲有C朗睇
撰文：袁志浩
出版：更新：
新一季亞洲聯賽冠軍盃展開，香港球隊與球星C朗拿度會先後登場，HOY TV周三（17日）會免費直播亞冠盃2及亞冠精英盃比賽，包括東方足球隊作客大阪飛腳。
HOY直播亞冠盃資料：
9月17日
晚上06:00 亞冠二級聯賽
大阪飛腳 對 東方
直播平台：HOY 76台
晚上06:00 亞冠精英聯賽
蔚山HD 對 成都蓉城
直播平台：HOY App
晚上08:15 亞冠精英聯賽
上海海港 對 神戶勝利船
直播平台：HOY App
深夜02:15 亞冠二級聯賽
艾納斯 對 伊斯迪洛
直播平台：HOY App
作為香港代表，上屆贏得足總盃的東方已是連續第二屆參與亞冠二，同組球隊除了今場對手大阪飛腳，尚有越南的南定及泰國球隊拉查布里。
東方今季暫取一勝兩負，港超聯0：1負傑志，聯賽盃1：3負大埔，但日前在聯賽2：1反勝九龍城；球隊近期簽入日籍前鋒大久保優，此子已連續兩場取得入球，也羅致了日本的26歲翼鋒河野大翔（Taiga Kawano）。
至於上屆亞冠精英聯賽16強出局的中超球隊上海海港，會遇上日職勁旅神戶勝利船，前者陣中擁有港隊成員亞歷斯祖；而深夜的亞冠二，由C朗拿度率領的艾納斯會對塔吉克球會伊斯迪洛。
