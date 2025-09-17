亞冠盃2免費直播HOY香港時間表｜東方作客大阪飛腳 深夜仲有C朗睇

新一季亞洲聯賽冠軍盃展開，香港球隊與球星C朗拿度會先後登場，HOY TV周三（17日）會免費直播亞冠盃2及亞冠精英盃比賽，包括東方足球隊作客大阪飛腳。



東方再次出戰亞冠二。（資料圖片／袁志浩攝）

HOY直播亞冠盃資料：

9月17日

晚上06:00 亞冠二級聯賽

大阪飛腳 對 東方

直播平台：HOY 76台

晚上06:00 亞冠精英聯賽

蔚山HD 對 成都蓉城

直播平台：HOY App

晚上08:15 亞冠精英聯賽

上海海港 對 神戶勝利船

直播平台：HOY App

深夜02:15 亞冠二級聯賽

艾納斯 對 伊斯迪洛

直播平台：HOY App

東方前鋒大久保優已連續兩場有波入。（東方Facebook）

作為香港代表，上屆贏得足總盃的東方已是連續第二屆參與亞冠二，同組球隊除了今場對手大阪飛腳，尚有越南的南定及泰國球隊拉查布里。

東方今季暫取一勝兩負，港超聯0：1負傑志，聯賽盃1：3負大埔，但日前在聯賽2：1反勝九龍城；球隊近期簽入日籍前鋒大久保優，此子已連續兩場取得入球，也羅致了日本的26歲翼鋒河野大翔（Taiga Kawano）。

C朗早前來港參與沙特超級盃。（資料圖片）

至於上屆亞冠精英聯賽16強出局的中超球隊上海海港，會遇上日職勁旅神戶勝利船，前者陣中擁有港隊成員亞歷斯祖；而深夜的亞冠二，由C朗拿度率領的艾納斯會對塔吉克球會伊斯迪洛。