羽毛球中國大師賽｜鄧謝配戰畢香港賽即赴深圳　戰三局挫韓國晉級

香港羽毛球混雙組合鄧俊文／謝影雪戰畢香港公開賽後，隨即轉赴深圳參加中國大師賽，「鄧謝配」首圈對韓國組合李鍾民／蔡侑玎，結果力戰三局下擊敗對手晉級。



鄧俊文／謝影雪戰畢香港賽後，轉赴深圳出戰中國大師賽。（資料圖片／廖雁雄攝）

港隊混雙組合鄧俊文／謝影雪早前在紅館戰畢香港公開賽，最終8強止步。休息數天後轉戰中國大師賽，首圈對韓國組合李鍾民／蔡侑玎，首局一度被拉開5分差距，隨後發力反超前，領先20：15時卻連失6分，幸好「鄧謝配」頂住壓力，以23：21先取一局。

換場後，鄧謝配以14：21被追回一局，雙方進入決勝局。這對港隊組合由頭帶到尾，結果以21：14再下一城，力戰59分鐘後以2：1擊敗對手，晉級16強，下場將與丹麥組合托夫特／瑪格倫爭晉級。