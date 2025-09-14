台維斯盃｜港隊報捷黃澤林感激球迷支持　冀來年主場移師啟德

香港隊在維多利亞公園網球場主場出擊，黃澤林（Coleman Wong）登場的賽事全勝，以場數3：1力克烏茲別克，相隔多年升上台維斯盃世界I組附加賽。

維園網球場一連兩日坐無虛席，支持港隊的打氣聲不絕，Coleman指網球在香港愈來愈多觀眾，希望下次台維斯盃在更大的舞台出賽。夥拍黃澤林贏得首場雙打的師兄黃俊鏗（Kevin），他對Coleman一年來的進步讚不絕口。



黃澤林連續兩日在維園網球場出戰。（夏家朗攝）

台維斯盃世界II組香港對烏茲別克，首日打成1：1，雙方今日（14日）在維園網球場決勝負，港隊主將黃澤林接連登場，首場先夥拍黃俊鏗出戰雙打，「黃黃配」首盤反勝，然後次盤戰至「Tie Break」再下一城，港隊以2：0先取一場。黃澤林稍事休息後，單打再登場鬥蘇丹諾夫，Coleman全場4次打破對手發球局，以6：2、6：2輕取對手，同時協助香港隊以3：1贏波，雙方決定不打第五場，港隊晉身明年2月的台維斯盃世界I組附加賽。

香港隊在台維斯盃擊敗烏茲別克，Coleman稱港隊自1990年後再度晉身台維斯盃I組附加賽，他直言為香港隊再創歷史。黃澤林緊接出戰雙打及單打，Coleman坦言有點疲累，多得維園的球迷撐住，「當知道賽程安排時，我已有心理準備要打兩場，就算今日天氣同樣炎熱，多得球迷們一直支持。在主場球迷一定多過之前在美網，大家都是全力撐港隊，他們的鼓勵一直推動我們爭勝。」

港隊贏波，黃澤林認為對香港網球十分重要。（夏家朗攝）

黃澤林勝出單打後，指着球衣上的香港區旗慶祝，Coleman認為今場勝仗意義重大，「今場勝仗對香港網球十分重要，畢竟上次（台維斯盃晉身世界I組附加賽）是很久以前。平時我都是孤軍作戰，四出在不同地方打比賽，一直都想與團隊一起征戰，隊際賽的機會更加少，期望下次再戰。」

黃澤林賽後指着球衣上的香港區旗。（趙子晉攝）

黃澤林近期打入美網32強而再度人氣急升，今次台維斯盃門票在開放登記15分鐘已一掃而空，即使兩日天氣酷熱，維園網球場亦坐滿球迷，黃澤林認為網球的觀眾愈來愈多，未來可在更大的舞台出戰，「今次維園的門票很快賣完（派完），兩日都好多人入場，愈來愈多人支持網球，證明網球在香港的影響力，希望下次（台維斯盃）不用在維園打，在更大的舞台、在啟德出戰吧。」Coleman當然享受主場出戰的感覺，並希望未來有更多機會在香港出賽。

即使天氣酷熱，依然有不少香港球迷入場支持。（夏家朗攝）

黃俊鏗夥拍黃澤林戰雙打，兩人上年對厄瓜多爾時失利，今次扳回一城，Coleman笑言贏波全靠隊友，29歲的Kevin坦言今仗想為隊友分擔，他亦大讚Coleman在一年間進步不少，「Coleman進步很多，如今打法好成熟，在單打如此競爭激烈的情況，他都可以淡定地維持發球水準，再贏得賽事。」黃俊鏗再向Coleman笠高帽，指他每次出戰台維斯盃都有全勝的壓力，這個高壓下同樣保持到水準。