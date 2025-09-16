香港國際七人欖球賽2026年4月17至19啟德上演 門票11月中開售
撰文：趙子晉
出版：更新：
香港國際七人欖球賽（Rugby 7/七人欖球賽）明年踏入50周年，2026年的香港七欖將在4月17日至19日進行，並繼續在啟德體育園主場館上演。明年香港七欖的門票即將開售，公眾門票於11月12日開賣。
香港國際七人欖球賽是本地每年的體育盛事，今年賽事首度移師啟德體育園主場館，獲得一致好評，香港七欖明年踏入50周年，於明年4月17至19日繼續在啟德舉行。
中國香港欖球總會今日（16日）公布賽事的售票詳情，來年票價將有所調整，自2018年首次加價，三日普通門票的成人票價為港元$2250，12歲或以下兒童的三日門票票價為港元$1100。
欖總今年繼續與Klook合作，推出限量單日門票，成人票價由港元$550起；兒童票價則由港元$300起，數量有限，而Klook更有24小時公眾早鳥優惠，在11月11日購買門票，更享有11%折扣優惠，而公眾門票將在11月12日開售，而本地欖球會及海外旅遊套票將率先在10月1日優先發售。
另外，來年的香港七欖同樣設有「南看台超級通行證」﹑隊長貴賓室門票。
香港國際七人欖球賽2026
地點：啟德體育園主場館
日期：2026年4月17至19日
單日門票：港元$550起（成人）；港元$300起（12歲或以下兒童）
三日普通門票票價：港元$2250（成人）；港元$1100（12歲或以下兒童）
售票平台：Klook
售票資訊：本地欖球會及海外旅遊套票於10月1日起優先發售，公眾早鳥門票於11月11日發售，11月12日起公開發售
