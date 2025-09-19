世大運｜港隊奪佳績獲235萬獎金　陳顥樺姚鈞濤雙打締歷史信心增

今年7月在德國萊恩魯爾舉行的世界大學生運動會，香港隊摘下2金1銀4銅的佳績，今晚（19日）在賽馬會沙田會所舉行頒獎典禮，表揚一眾獲獎的運動員，一共頒發235萬獎金，當中乒乓球的陳顥樺獨得60萬。



（陳葦慈攝）

今年的世界大學生運動會早前在德國萊恩魯爾落幕，香港隊今屆勇奪2金1銀4銅的佳績，中國香港大專體育協會今晚設慶祝晚宴，向一眾獎牌得主頒發獎金，9名獎牌得主齊齊出席，逐一上台接過獎狀、支票及紀念品。

一如以往，「賽馬會優秀運動員獎勵計劃」向大型運動會中獲取佳績的運動員頒發獎金，個人項目金、銀、銅牌得主，可分別獲得港幣50萬、25萬及10萬元獎金；而團體項目的金、銀、銅牌得主，則可分別獲得港幣100萬、50萬和20萬元獎金，賽馬會在今屆世大運共頒獎235萬獎金。

（陳葦慈攝）

2025世界大學生運動會香港隊成績



金牌

佘繕妡 女子重劍個人賽

陳顥樺／姚鈞濤 乒乓男子雙打



銀牌

麥世霆 男子200米蛙泳



銅牌

薛雅齊 女子佩劍個人賽

江芷林﹑李凱敏﹑吳詠琳﹑黃凱彤 女子乒乓團體

陳顥樺／黃凱彤 乒乓混合雙打

吳詠琳 女子乒乓單打



今屆世大運的7面獎牌中，乒乓球與劍擊是大戶，當中奪得1金1銅的陳顥樺，是今屆獎金最多的港將，個人獨得60萬，他坦言沒想過如何使用這筆獎金，可能部份用來請隊友、教練、朋友吃飯，其餘先儲起來，身旁的拍檔姚鈞濤希望把獎金用作投資，否則害怕自己很快便花光所有獎金。

（陳葦慈攝）

陳顥樺與姚鈞濤接連擊敗日本及韓國組合，拿下港隊在世大運首面乒乓金牌，為港隊創下歷史。陳、姚兩人早在10歲已經合作，至今搭檔10年，終於在世大運一同踏上頒獎台最高一級，對兩人都別具意義。

「這是我們第一個大賽的冠軍，對我們是個強心針，給予我們不少信心，證明我們和其他國家也有競爭力。」陳顥樺說，姚鈞濤同樣認同拍檔的說法，「起碼證明我們的努力沒有白費，畢竟在如此大型的運動會，競爭一定大，我們拿到金牌證明我們在雙打或混雙，在國際賽場都有一定的競爭力。」

港隊的陳顥樺／姚鈞濤奪下男雙金牌。（FISU）

陳顥樺先在世大運與姚鈞濤締造歷史，然後改拍大師兄黃鎮廷又在WTT大滿貫首度封王，他指世大運的佳績對緊接的賽事有連鎖效應，無論夥拍師兄或是好友都是十分享受，「我和鈞濤合作10年，大家已建立默契，不用多溝通都知道對方想法；與廷哥合作時，他是大師兄可以帶着我打，有時當我犯錯的時候，他會安慰我，叫我繼續努力，兩個拍檔都有不同的感覺，我都十分享受與他們作賽。」

「陳姚配」未來會否再合作，兩人坦言視乎教練安排。兩人在11月將會出戰全運會，內地乒乓球高手林立，全運乒乓被稱為最困難的賽事，陳、姚表示必定傾盡全力，以學習為目標，打好每一分。

（陳葦慈攝）

香港劍擊隊由佘繕妡與薛雅齊（Summer）在女子重劍及女子佩劍個人賽摘下一金一銅，劍擊賽季即將在11月開始，二人近期忙於操練，提升狀態。剛完成大學學位的佘繕妡在香港訓練，而Summer早前隨隊到泰國集訓，為今次頒獎禮特意提早回港。

劍擊賽季幸好沒與全運會撞期，一眾港將可以在啟德主場爭標，佘繕妡希望在主場有突破，「當然希望可以享受主場氣氛，同時在主場之利下爭取更好的發揮，在個人或團體同樣希望有突破。」