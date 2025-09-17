NBL總決賽｜港將楊睿騏被啟德聲勢打動　「這是需要主場的原因」

香港金牛再度殺入NBL（全國男子籃球聯賽）總決賽，今晚（17日）首度在啟德體藝館出戰，可惜以1分飲恨不敵長沙電信勇勝，場數遭追成平手。港將楊睿騏（Ricky）被列入大軍名單，惟未有機會落場，但他仍被主場的聲勢打動，「這就是我們打主場的原因」。



香港金牛首次在啟德體藝館出戰。（梁鵬威攝）

NBL總決賽｜香港金牛啟德首戰失利 末段戲劇性1分飲恨

香港金牛殺入NBL總決賽，頭兩場主場賽事將在啟德體藝館進行，今晚首度在啟德出戰，吸引2865名球迷入場，即使金牛最後以87：88不敵長沙電信勇勝，但主場聲勢浩大，當對手射罰球時喝倒彩，為對手施加不少壓力。

效力金牛的港將楊睿騏盛讚啟德的氣氛，「今場氣氛非常好，主場的感覺比想像更要強勁，這就是為什麼我們需要主場，因為我們真的很需要香港球迷的支持。」

今場吸引近2900名球迷入場。（梁鵬威攝）

楊睿騏是香港金牛今仗大軍名單唯一一名香港球員，但Ricky今仗未有機會落場，他直言沒有失望，「球隊用了很長的時間研究戰術，隊中每個球員都有其作用、各有優勝之處，這一場未能上陣，不代表以後都沒有機會。」Ricky表示啟德是全季NBL中，其中一個最漂亮的場館，但當他首次來到啟德時，難免有點不習慣，畢竟過往也是在修頓出戰，而在啟德的感覺比其他香港場館與別不同。

港將楊睿騏今仗被列入大軍名單，惟未有機會上陣。（梁鵬威攝）

香港金牛主教練解立彬指球隊今仗比較被動，而對手的得分主力發揮十分好，後段重拾節奏下也曾出現贏波的機會但未能把握，希望下場周五的賽事有更好發揮，拿下勝仗。金牛主場從修頓移至啟德，解立彬指在知名的球場中出賽，既興奮又有壓力，「能夠在啟德這個知名球館出賽，全隊每個人都感到十分興奮，同樣也有壓力，尤其是在比分緊湊時，大家都有包袱，但可以在如此漂亮的球場打波，對球員、教練也是榮幸。」解立彬笑言，如果可以的話當然希望把啟德當作是金牛的主場。

香港金牛的厄特爾二世（Michael Ertel II）獨取36分，是全隊最高的球員，同樣大讚啟德，「在啟德出戰感覺很好，尤其是當球隊後來居上時，球迷很熱鬧，場館很漂亮，我們需要以表現回饋球迷」。